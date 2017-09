Vermischtes Fuchsmühl

20.09.2017

25 Jahre lang leitete Karin Ernstberger die VHS-Außenstelle in Fuchsmühl. "Das spricht für Konstanz", lobte Landrat Wolfgang Lippert das Wirken der Mitarbeitern, die ihr Amt jetzt an Sabrina Zwerenz weiterreichte. Seit 1992 organisierte die Fuchsmühlerin zahlreiche Kurse im Ort. Mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit, vor allem aber mit der Auswahl ihrer Angebote setzte sie Akzente, wie Landrat Wolfgang Lippert bei der Verabschiedung im Rathaus anmerkte. Als Dank dafür bekam Ernstberger die goldene Ehrennadel des Bayerischen Volkshochschulverbandes. Mit Geschenken bedankte sich der Landrat auch im Namen der Volkshochschule im Landkreis.

Die Fuchsmühlerin hatte das Amt 1992 von ihrem Vorgänger Hubert Hartung übernommen. Mit Blick auf die Gesundheit, deren Aspekte Ernstberger besonders am Herzen lagen, gelang es ihr, ein interessantes Angebot an Bewegungskursen - an denen sie auch oft selbst teilgenommen hatte - zusammenzustellen. In seiner Rede bedauerte der Landrat, dass mit der Schließung der Fuchsmühler Schule ein spürbarer Einschnitt stattfinden musste. Koch- und Kreativkurse konnten fortan nicht mehr angeboten werden. "Dennoch gelang es Karin Ernstberger, das VHS-Angebot auf gleichem Niveau zu halten." Lippert ergänzte: "Sie gaben den Menschen die Möglichkeit, sich fortzubilden."Ernstbergers Nachfolgerin Sabrina Zwerenz stammt aus Mitterteich. Zuletzt wohnte sie in der Nachbargemeinde Wiesau, jetzt in Fuchsmühl. Die 31-jährige Lehrerin an der Tirschenreuther Grundschule hat selbst VHS-Kurse (Zumba, Gitarrenbegleitung) belegt."Vielen Dank für die geleistete Arbeit", sagte auch Fuchsmühls Bürgermeister Wolfgang Braun. VHS-Leiterin Angelika Schraml schloss sich den Dankesworten an. "Ich wünsche mir, dass es weiterhin so gut läuft. Wir freuen uns über neue Anregungen und hoffen, dass Sie uns ebenso lange treu bleiben", richtete die VHS Leiterin auch das Wort an die neue Außenstellenleiterin Sabrina Zwerenz.