Vermischtes Fuchsmühl

30.07.2017

Pater Martin hieß jetzt in einem Gottesdienst drei Mädchen und zwei Buben aus der Pfarrei "Maria Hilf" in der Ministrantenschar willkommen. Nach der Erstkommunion hatten sie sich für diese Aufgabe bereit erklärt und sich gut darauf vorbereitet. Die neuen "Lausbuben Gottes" durften bereits ihren Dienst verrichten und lasen die Kyrie-Rufe. Zur Gabenbereitung brachten sie Kerze, Messbuch, Wasser, Brot und Wein zum Altar und erklärten deren Bedeutung in der Messfeier. Pater Martin leitete das Wort "Ministrant" vom lateinischen "ministrare" ab, das übersetzt "dienen" heißt. Er freute sich über die Bereitschaft der jungen Menschen für diesen besonderen Dienst. Die älteren Ministranten nähmen die Neuen in ihre Gemeinschaft auf und würden bei anfänglichen Unsicherheiten mit Rat und Tat zur Seite stehen.