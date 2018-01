Vermischtes Fuchsmühl

Die Kameradschaft bei der Fuchsmühler Feuerwehr stimmt. Das spürt man bei der gut besuchten Jahreshauptversammlung. Zu hören ist aber auch: Die Vielzahl der Einsätze belastet.

Derzeit ist bei den Brandschützern Sparen angesagt: Zeitnah werde man sich mit der Anschaffung einer neuen Fahne beschäftigen müssen, denn das Vereinsbanner könne nicht mehr restauriert werden. Aus diesem Grund hat sich der Feuerwehrverein dafür ausgesprochen, ein neues "Aushängeschild" anzuschaffen und für den zu erwartenden Aufwand eine entsprechende Rücklage zu bilden."Wir rechnen mit gut 8000 bis 9000 Euro", schätzte Vorsitzender Edwin Ulrich die voraussichtlichen Anschaffungskosten für die komplette Fahne und stellte fest: Man habe sich bereits kundig gemacht und mit einer Marktschorgaster Fachfirma Kontakt aufgenommen. "Wir müssen darauf hinsparen", verwies der Vorsitzende auch auf die Veranstaltungen im neuen Jahr. Das beliebte Zoiglfest im Frühjahr wird es wieder geben. Wiederholt wird der Kirchweihtanz im Oktober. Ulrich stellte fest: Die Erlöse werde man auf die hohe Kante legen. Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung im Hotel "Hackelstein" standen neben den Berichten des Vorstands, des Kommandanten Christian Höcht und des Jugendwartes Benedikt Mikisch auch Ehrungen. Dass von elf geladenen nur vier Mitglieder gekommen waren, um die Urkunden und Nadeln in Empfang zu nehmen (darunter auch der Vorsitzende selbst), bedauerte Edwin Ulrich. Zu Ehrenmitgliedern wurden Ludwig Prieschenk und Heinrich Schärl ernannt. Sie gehören der Feuerwehr seit nunmehr 50 Jahren an. Interessante Zahlen lieferte Kommandant Christian Höcht. Die derzeit 32 Feuerwehrdienstleistenden (drei Fahrzeuge) wurden im vergangenen Jahr zu 31 Einsätzen und 26 Übungen gerufen. Insgesamt waren 462 Einsatzstunden bei 4 Bränden, 21 technischen Hilfeleistungen und 3 Sicherheitswachen zu leisten. Vorläufig trennen musste man sich vom roten BMW, der den Anforderungen des Tüv nicht mehr standgehalten hat, aber im Feuerwehrhaus bleiben darf."Im Nachwuchsbereich tut sich einiges", rückte Jugendwart Benedikt Mickisch den Feuerwehrnachwuchs ins Blickfeld. "In diesem Jahr werden wir uns auch den Anforderungen der ,Jugendflamme' stellen." Sein Angebot, im Vorstand (jedoch ohne Stimmrecht) mitzuarbeiten, wurde begrüßt. "Ein unfallfreies Jahr 2018" wünschte Bürgermeister Wolfgang Braun, der betonte: "Wir sind immer bestrebt, Unterstützung zu leisten."