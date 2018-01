Vermischtes Fuchsmühl

04.01.2018

16

0 04.01.201816

Fuchsmühl/Hof. 690 Sternsinger folgten der Einladung von Erzbischof Ludwig Schick. Wegen der Nähe nahmen auch einige Sternsingergruppen der Diözese Regensburg an der Aussendungsfeier in Hof teil. Mit dabei Ministranten aus Fuchsmühl.

Die Sternsinger hatten sich in den Wochen vor Weihnachten bereits mit dem Thema Kinderarbeit auseinandergesetzt und dabei auf einzelne Stoffstreifen Segenswünsche geschrieben und gemalt. Auch die Fuchsmühler Sternsinger brachten ihre Segenswünsche mit nach Hof und flochten sie gemeinsam mit vielen anderen zu einem großen Segensteppich, um auf Kinderarbeit in Indien aufmerksam zu machen. Nach einer Andacht in der Kirche St. Marien zogen die Sternsinger mit ihren farbenprächtigen Gewändern gemeinsam mit Erzbischof Ludwig Schick in einer Prozession durch die Hofer Innenstadt. An der Hofer Rathaustür erwartete sie Bürgermeister Eberhard Siller. Dort schrieben sie den traditionellen Segen (Christus mansionem benedicat) an die Rathaustür. "Egal ob wir katholisch oder evangelisch sind, wir freuen uns immer, wenn die Sternsinger klingeln, den Segen bringen und um Spenden bitten", sagte Siller. Herzlich bedankte er sich bei den Jungen und Mädchen sowie deren Begleitern und wünschte ihnen für die Aktion alles Gute und Gottes Segen.Den Abschluss der Aussendung feierten die Jungen und Mädchen in der Kirche St. Konrad. Hier bestärkte Erzbischof Schick die jungen Christen: "Wenn ihr von Haus zu Haus zieht, macht ihr das auch, um Zeugnis von Christus abzulegen. Ihr helft mit eurem Einsatz, dass der Geist Jesu auch in andere Teile der Welt getragen wird." Belohnt wurden die Fuchsmühler Sternsinger und ihre Begleiter am Ende der Veranstaltung: Beim Verlassen des Pfarrheimes begegneten sie Erzbischof Ludwig Schick. Nach einem längeren humorvollen Gespräch signierte der Erzbischof den Stern der Fuchsmühler. Begeistert fuhren die Mädchen und Jungen sowie ihre Begleiter zurück, berichtet Gemeindereferentin Sabine Schiml.