Vermischtes Fuchsmühl

21.01.2018

Auf spiegelglatter Fahrbahn kam es am Samstag zu einem Verkehrsunfall auf dem sogenannten Höhenweg. Dabei handelt sich um eine schmale Ortsverbindungsstraße, die in Verlängerung der Rathausstraße in Fuchsmühl zum Kreuzberg in Wiesau führt. Gegen 13.15 Uhr begegneten sich etwa 400 Meter hinter Fuchsmühl zwei Autos. Die beiden einheimischen Fahrer gerieten jeweils ins Rutschen und konnten nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Bei dem Frontalzusammenstoß wurden beide Wagen so stark beschädigt, dass sie anschließend abgeschleppt werden mussten. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen, der Einsatz des Rettungsdienstes war aber nicht erforderlich. Die Feuerwehr Fuchsmühl richtete eine Straßensperre ein, nahm die Fahrbahnreinigung vor und band die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Der Sachschaden wird auf rund 12 000 Euro geschätzt.