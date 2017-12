Vermischtes Fuchsmühl

20.12.2017

"Aufgepasst Fuchsmühl! Dieses Jahr wollen wir es wissen!" Mit dieser provozierenden Ansage wandte sich die Karnevalsgesellschaft Narhalla Rot-Weiß Marktredwitz vor wenigen Tagen an Bürgermeister Wolfgang Braun. In dem Schreiben, das dem Fuchsmühler Gemeindeoberhaupt in der Adventszeit auf den Schreibtisch flatterte, heißt es weiter: "Wir fordern euch beziehungsweise Bürgermeister Wolfgang Braun zu einer Wette heraus."

Der weitere Inhalt der schriftlichen Kampfansage aus der Großen Kreisstadt: "Wir wetten mit euch, dass ihr es nicht schafft, an unserem Galaabend, der am 20. Januar kommenden Jahres in eurer Mehrzweckhalle stattfindet, mit mindestens zehn Gemeinderäten teilzunehmen." So weit die Ansage aus Oberfranken. Wolfgang Braun, der den "Fehdehandschuh" bereits angenommen hat, informierte darüber in der Marktratssitzung und bat um zeitnahe Rückmeldungen. Man werde sich der Angelegenheit stellen, zeigte er sich im Sitzungssaal des Rathauses fit für die Herausforderung. Weitere Details erfuhr unsere Redaktion in einem Telefongespräch mit dem Vorsitzenden der Narhalla, Andreas Wege: "Sollte es Bürgermeister Braun dennoch gelingen, genügend Markträte zu mobilisieren, ist ihm eine Spende seitens der Rot-Weißen für den örtlichen Kindergarten sicher."Würde Fuchsmühl beziehungsweise Braun aber verlieren, so werde man sich am Rosenmontag auf den Weg von Marktredwitz nach Fuchsmühl machen müssen. Ziel der gemeinsamen Aktion sei die Stürmung des Rathauses. Damit aber noch nicht genug. Kampfbereit betonte Wege: "Wir verlangen danach, dass dort umgehend für uns die Tische gedeckt werden. Ohne eine anständige Brotzeit, finanziert aus dem Gemeindesäckel, fahren wir nicht nach Hause zurück." Andreas Wege fügte hinzu: "So weit sollten es die Fuchsmühler aber nicht kommen lassen." Auch trotz der zu erwartenden Brotzeit hofft der Narhalla-Sprecher, dass seine Rot-Weißen die Wette dennoch verlieren.Eintrittskarten für den rot-weißen Galaabend am 20. Januar sind übrigens ab sofort bei folgenden Vorverkaufsstellen in Fuchsmühl zum Preis von elf Euro erhältlich: Dorfladen und Gemeindeverwaltung. In Marktredwitz können die Tickets in der Textilreinigung Berek in der Fikentscherstraße 13 zum gleichen Preis erworben werden.