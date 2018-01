Freizeit Gebenbach

Im Fokus der Jahresversammlung der Blasmusik Gebenbach ist die Nachwahl eines Aktivensprechers gestanden. Als einzige Kandidatin wurde Marion Giehrl vorgeschlagen und mit 39 von 40 Stimmen von den Mitgliedern auch gewählt.

Weniger gute Nachrichten hatten der Vorsitzende Simon Lösch und Siegfried Siegert im Gepäck: Die Blasmusik hat derzeit 294 Mitglieder, davon sind 101 aktiv in den verschiedenen Ensembles oder befinden sich in Ausbildung. Insgesamt ist die Mitgliederzahl jedoch leicht rückläufig. "Leider konnten 2017 nur drei neue Schüler zur Ausbildung an einem Blasinstrument gewonnen werden", sagte Lösch. Darüber hinaus konnte zu Beginn des Schuljahres keine neue Gruppe in der musikalischen Früherziehung gebildet werden. Durch verschiedene Veranstaltungen zur Nachwuchswerbung versuche man, diesen Trend umzukehren. "Positiv ist die Zusammenarbeit mit den Hahnbacher Marktbläsern bei einer Veranstaltung beim Schulfest und die offene Probe des Nachwuchsorchesters. Beides war sehr gut besucht."Höhepunkte im Vereinsjahr waren das Frühjahrskonzert im Mai und die Mitwirkung beim Vereinsjubiläum des Musikvereins in Vilseck: Zu den insgesamt 30 Auftritten des Orchesters kommen 9 der Ensembles "Herzensblecher" und "Saxophoniker sowie 4 des Nachwuchorchesters. Durch Auftritte und Proben des Orchesters und verschiedener Ensembles sowie Vorstandssitzungen kam Lösch auf die Gesamtzahl von 273 Terminen, die 2017 wahrgenommen wurden. Lösch und Siegert berichteten über viele außermusikalische Aktivitäten: Ein Höhepunkt sei das Zeltlager auf dem Mausberg gewesen. "Die Zahl der Anmeldungen war so groß, dass nicht alle Kinder berücksichtigt werden konnten", sagte Lösch. Kassier Andreas Rumpler zeigte mit Hilfe von Diagrammen die finanzielle Situation des Vereins: Er hob den wichtigen finanziellen Beitrag speziell der fördernden Mitglieder hervor und zeigte sich erfreut, dass auch die Erlöse zugenommen haben.Für 2018 hat man sich einige Termine vorgenommen. Unter anderem bestimmen schon seit Wochen zwei Ereignisse die Proben: Ende März ist die Teilnahme am Blasmusikwettbewerb "Flicorno d'oro" in Riva geplant. Am 5. Mai findet das Frühjahrskonzert statt.