Freizeit Gebenbach

01.06.2017

01.06.2017

Das Baumaustanzen bei der Gebenbacher Kirwa lockte wieder sehr viele Besucher zum Pfarrhof. Bei Temperaturen über 30 Grad schwitzten sowohl die 24 Kirwapaare als auch ihre Zuschauer. Die Musik dazu spielte Grögötz Weißbir.

Nachdem eine Woche zuvor das Festzelt aufgebaut und der Festplatz hergerichtet worden war, machten sich die Gembecker Burschen in den frühen Morgenstunden auf zum Baumholen. Diese Martin getaufte Fichte stellten bei Bruthitze die Kirwaburschen und einige Helfer mit Muskelkraft auf - eine schweißtreibende Arbeit. Am Abend eröffnete die Gruppe Grögötz Weißbir mit den Paaren offiziell die Festtage.Der Festgottesdienst in der Martinskirche, musikalisch gestaltet von der Gruppe Eviva aus Hahnbach, eröffnete den nächsten Tag. Die Blasmusik gab beim Frühschoppen am Festplatz zünftige Lieder zum Besten. Nachdem die Burschen ihre Moidln auf den verschiedenen Stationen eingesammelt hatten, zeigten alle zusammen die von Peter Fink einstudierten Tänze wie Fieberbrunner, Krebspolka, Sternpolka oder Münchner Polka. Beim abschließenden Walzer landete der Blumenstrauß bei Angelika Schöpf und Johannes Piehler. Das Oberkirwapaar wurde gebührend gefeiert und musste dann auf die Leiter klettern, um die Süßigkeiten vom Baum zu hohlen. Anschließend übernahmen die Salleröder Buam die musikalische Unterhaltung.Den Endspurt des Traditionsfestes läuteten am Abend "The Lemon Trees" ein. Dabei wurde der Kirchweihbaum zusammen mit Gutscheinen und Sachpreisen versteigert.