Freizeit Gebenbach

08.12.2017

08.12.2017

So ein Pech: Wieder einmal regnete es am Tag des Gebenbacher Winterfests. Der Innenhof der Bäckerei Kredler war stimmungsvoll geschmückt und beleuchtet. Nur das Wetter schien nicht mitzuspielen. Aber dann verzogen sich die Regenwolken dann doch. Die wenigen Tropfen, die am Nachmittag noch vom Himmel fielen, schreckten die vielen Besucher nicht ab. Zu groß war die Anziehungskraft von Glühwein, Bratwurstsemmeln und Plätzchen. Die Organisatoren freuten sich auf leuchtende Kinderaugen, Schokomäulchen und klirrende Tassen, hatten sie doch noch viele weitere Leckereien, darunter Waffeln, Burger, Bratensemmeln, Suppen, Obstspieße, Liköre und Stockbrot vorbereitet. Aber auch die Aufführungen des Waldkindergarten sowie der Kindergarten- und Schulkinder lockten die Besucher an. Die Feuerwehr öffnete die Türen ihres Fahrzeugs, die Blasmusik gab Auskunft über Instrumente oder Ausbildung und der Flohmarkt von Elke Kraus lud zum Stöbern ein. Adventskränze gab es bei Monika Dobmeier. Großer Andrang herrschte in der Weihnachtsbäckerei: Das Kredler-Team hatte seine Backstube geöffnet, dort durften die Kinder Lebkuchenfiguren verzieren. Der Erlös kommt den Mädchen und Buben in Kindergarten und Schule sowie sozialen Zwecken zugute.