Kultur Gebenbach

18.07.2017

18.07.2017

Ein besonderes Open-Air-Konzert gab es in der Naturkathedrale am Gebenbacher Irl. Die Chormitglieder des Renner Ensembles woben einen einzigartigen Klangteppich: Mal leise, einzelne Stimmen, sanft und einfühlsam. Mal mit gemeinsamer Kraft, erhebend und fordernd - stark wie ein Wald.

Die ehemaligen Regensburger Domspatzen haben über die Jahre eine immense Erfahrung an Klang, Homogenität und Harmonie gewonnen und konnten mit nur 14 Sängern, den Festplatz auf der Waldlichtung im Irl vollständig ausfüllen. Unter Leitung von Dr. Hans Pritschet, der 2011 die Leitung des Vokalensembles übernommen hatte, begeisterten die Sänger die Gebenbacher. Sie zeigten ihre Wandlungsfähigkeit innerhalb der Gesänge, die heuer Krieg, Frieden, Glück und Leid als Thema hatten. Lieder von der Renaissance bis in unsere Zeit machen deutlich, wie Komponisten diese Themen in Musik umgesetzt haben.Bei dem in mehrere Abschnitte unterteilten Programm, das von Kriegsklagen über Lieder zu den Befreiungskriegen im 19. Jahrhundert, Soldatenliedern der Romantik und Friedensliedern im Volksmund und in der Pop-Musik reichte, erlebte man deutlich das Gespür von Pritschet für Dramaturgie und die Gesamtstruktur der vorgestellten Stücke. Es gelang den Sängern vor allem in den Soldatenliedern der Romantik von Josef Rheinberger und Wilhelm Kienzl viel Substanz mit einer selten gehörten Innerlichkeit zu kreieren.Die knapp 220 Zuhörer dankten dem hochkarätigem Ensemble mit flammendem Applaus, der bei ausverkauftem Haus nicht hätte euphorischer sein können und entlockten dem Chorus noch zwei Zugaben. Nach getaner Arbeit luden die Organisatoren der CSU Gebenbach Sänger und Gäste hinterher auf Bier, Sekt und Bratwurste ein.Hier verkündete der Chor sein nächstjähriges Programm "Mythos Bayern" zu Ehren des 100-jährigen Bestehens des Freistaats, für das, nach Meinung des Ensembles, kein Ort eine besser geeignete Kulisse darstellen könnte, wie der Gembecker Festplatz im Irl.Die letzten Gäste wurden am Ende mit zwei weiteren Zugaben belohnt. Zu später Stunde verabschiedete der Chor die allerletzten Gäste noch mit zwei weiteren Liedern: "ein Bier, das macht den Durst erst schön" und "Bayernland" machten das Fest als Abschluss zu einem besonderes gelungenen Abend.