Kultur Gebenbach

02.05.2018

0 02.05.2018

Der Gebenbacher und ehemalige Domspatz Peter Kick konnte bereits zum dritten Mal in Folge das Renner-Ensemble für ein Konzert am Open-Air-Festplatz im Irl gewinnen. Am Samstag, 21. Juli, um 20 Uhr wird das älteste aktive Ensemble, das sich aus ehemaligen Domspatzen zusammensetzt, in Gebenbach zu Gast sein.

Mit ihrem diesjährigen Programm "Mythos Bayern" erinnern die Sänger in der Gebenbacher Natur-Kathedrale an einen politischen Neuanfang: Als vor Hundert Jahren aus den Trümmern des Ersten Weltkrieges der Freistaat Bayern geboren wurde.Neben der Bayernhymne werden Lieder aus der Gründungszeit erklingen, auch über berühmte bayerische Persönlichkeiten wie den in Oberviechtach geborenen Doktor Eisenbarth berichten Männerchorlieder. Weiter werden Volkslieder aus verschiedenen Regionen Bayerns wie "Das Lieben bringt groß Freud" von Max Reger oder "Bayern, des samma mia" von Hans-Jürgen Buchner präsentiert. Einen Spaß am Dialekt und manchen Redewendungen machen sich die Stücke "Ist das die da, die die dode Dido gibt?" und "Hoit Du Dei Mei". Kulinarische bayerische Spezialitäten wie Weißwurst oder Leberkas werden ebenfalls besungen. Dabei darf ein Loblied auf das bayerische Nationalgetränk - das Bier - natürlich nicht fehlen.Konzertreisen führten den Chor bereits nach Schweden, Frankreich, Italien, Österreich, Spanien, Taiwan, Japan und Argentinien. Außerdem nahm das Ensemble erfolgreich an nationalen und internationalen Wettbewerben teil.Aufgrund des begrenzten Platzangebotes an der Naturbühne im Wald (Irlstraße) gibt es nur 150 Karten, die ausschließlich im Vorverkauf angeboten werden. Sie kosten zwölf Euro pro Stück und sind von Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr unter 09622/703518 erhältlich sowie beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0, am Ticketschalter und online unter www.nt-ticket.de. Einlass ab 19 Uhr.