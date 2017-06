Kultur Gebenbach

27.06.2017

Am Samstag, 15. Juli , um 20 Uhr gibt das "Renner-Ensemble" auf dem Irl-Festplatz in Gebenbach ein Konzert mit dem Titel "Greensleeves - Lieder von Glück und Leid." Das Programm umspannt dabei Themen, mit denen sich Dichter und Komponisten über alle Jahrhunderte hinweg befasst haben. Neben metaphysischen und religiösen Inhalten haben sie Werke geschrieben, die die Freude am Leben, an Geselligkeit, an erfülltem Dasein, aber auch die Kehrseite, das Verzweifeln am Leben, die Einsamkeit zur Sprache bringen. Karten für das Gebenbacher Konzert des "Renner-Ensembles" gibt es bei allen NT-Ticket-Kartenvorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de. Bild: Simon Zaus