Politik Gebenbach

27.09.2017

38

0 27.09.201738

Das Gewerbegebiet West wird in zwei Abschnitten erweitert. Laut Beschluss des Gebenbacher Gemeinderats grenzt es an das bestehende Gelände an und reicht im Westen bis zum Wald. Das notwendige Verfahren kann nun eingeleitet werden.

Rats-Splitter Einigkeit bestand im Gemeinderat darin, es bei der Kostenübernahme für die Beschaffung von Feuerwehrdienstkleidung bei der bisherigen Regelung von 30 Prozent Zuschuss zu belassen. Dies betrifft den Ankauf einer Dienstjacke und einer Kopfbedeckung. Die Wehren Gebenbach-Kainsricht und Atzmannsricht hatten die volle Kostenübernahme beantragt. Dotzler verwies darauf, dass die Gemeinde ja auch die Uniformbeschaffung von Passiven bezuschusse.



Das Gremium billigte Instandhaltungsmaßnahmen an Brandschutztüren und an der Anlage für Rauch- und Wärmeabzug in der Grundschule mit Mehrzweckhalle. Die Maßnahmen belaufen sich auf 2626 Euro. Der Rat genehmigte damit eine überplanmäßige Ausgabe von 1965 Euro.



Zur Sprache kam in der Sitzung auch das Elektromobilitätskonzept des Landkreises und die Förderung von Lade-Infrastruktur. Im Gemeinderat gab es grundsätzliche Zustimmung. Noch klären will man, ob das Förderprogramm auch die Errichtung von Schnell-Ladestationen ermöglicht.



Bürgermeister Dotzler informierte über die geplante Errichtung einer Freiland-Photovoltaikanlage im Geltungsbereich des Bebauungsplans Gebenbach-Ost (An der Bahn). Hierzu bedarf es keiner Genehmigung seitens der Gemeinde.



Dotzler informierte über das Ausmaß der Hagelschäden vom 18. August. Die belaufen sich allein an den gemeindlichen Einrichtungen auf 30 000 Euro.



Erfreulich für die Internetnutzer in der Gemeinde war die Telekom-Mitteilung über einen raschen Ausbaufortschritt zur Breitbandversorgung. Allerdings werden noch vereinzelt weiße Flecken bleiben, sagte Dotzler. Geplant sei auch der Anschluss der Schule ans schnelle Internet. (usc)

Die Pläne für eine Erweiterung des Gewerbegebiets sehen im ersten Bauabschnitt 6,15, im zweiten Bauabschnitt 3,27 Hektar Gewerbefläche vor. Das Ingenieurbüro Seuß legte dem Gremium die von ihm ausgearbeiteten Festsetzungen vor. Für das Genehmigungsverfahren muss die Gemeinde entsprechende Ausgleichmaßnahmen einleiten.Im Zuge der Maßnahme muss auch der Flächennutzungsplan geändert werden. Wie Gerda Schiessl vom beauftragten Planungsbüro erläuterte, können Gewerbetreibende, die dort ihren Betrieb ansiedeln, kein frei stehendes Wohnhaus errichten. Der Gemeinderat einigte sich auf eine maximale Wandhöhe von zehn Metern ohne Geschossbeschränkung und billigte den Vorentwurf. Landschaftsarchitekt David Neidl räumte ein, dass die Bereitstellung notwendiger Ausgleichsflächen noch zu schaffen mache. Eine Möglichkeit wäre die ökologische Aufwertung des Gebenbachs. Damit wäre aber nur die Hälfte der geforderten Maßnahmen abgedeckt. Für den Rest müsse man noch geeignete Flächen suchen.In den öffentlichen Teil verlegte der Gemeinderat den Beschluss zur Förderung von Baumaßnahmen im Waldkindergarten Kainsrichter Räuberwald. Man bewilligte einen Investitionskostenzuschuss von 5000 Euro. Vor der Sitzung hatten sich die Räte vor Ort über bereits angefallene Kosten und den Betrieb des Kindergartens informiert. Dieser steht in der Trägerschaft des Roten Kreuzes.Leiterin Sabine Lindner zufolge besuchen derzeit 22 Kinder diese Einrichtung. Sie stammen vorwiegend aus den Gemeinden Hahnbach und Gebenbach. Doch selbst bis aus Edelsfeld und aus Schnaittenbach werden Kinder gebracht. Für 2018 gibt es 28 Anmeldungen, für 2020 liegen bereits 16 vor, das heißt, dass Eltern bereits vor der Geburt des Kindes einen Platz reservieren. Die letzte Investition (8000 Euro) war die Errichtung eines Dachs für das Holzhaus, bei der die Eltern mit zugelangt haben. Für unwirtliche Tage, die einen Verbleib im Freien unmöglich machen, plant die Leitung den Einbau einer Heizung. Dann bleiben die Kinder bei Regen im Holzhaus oder verbringen den Tag von Anfang an in einem Bauwagen im Hof der Familie Lindner in Kainsricht.Am Ende der Sitzung monierte Gemeinderat Markus Rösch den Stillstand in Sachen Innerorts-Entwicklung. Er appellierte an den Bürgermeister, es nicht bei Schreiben an die Regierung zu belassen, sondern persönlich in Regensburg vorstellig zu werden, "so wie man es von anderen Gemeinde kennt". Rösch bedauerte auch, dass es bei der Pfarrhof-Sanierung nicht weitergehe.