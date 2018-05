Politik Gebenbach

Der Gebenbacher Gemeinderat lässt nachrechnen, ob ein Wärmeverbund der drei größten öffentlichen Gebäude im Dorf ökologisch und ökonomisch etwas bringt.

Mit einem vom Gemeinderat in Erwägung gezogenen Wärmeverbund einschließlich Kirche, Pfarrhof und Rathaus wird es in Gebenbach wohl nichts werden. Eine gutachterliche Bewertung durch das der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Amberg-Weiden angegliederte Institut für Energietechnik kommt zu dem ernüchterten Ergebnis: "Unwirtschaftlich und ökologisch nicht vertretbar".Unter Federführung von Institutsleiter Prof. Dr.-Ing. Markus Brautsch wurde ein Energienutzungskonzept zur Beheizung der Gebenbacher Kirche, des Pfarrheims und des Rathauses erarbeitet. Die Experten kommen zu dem Ergebnis, dass zwischen der Kirche, dem Pfarrhof und Rathaus ein Wärmeverbund zwar jederzeit realisierbar wäre, aber wirtschaftlich keinesfalls zu empfehlen sei.Die Kirche wird laut der Bestandsaufnahme des Gutachtens mit einer zehn Jahre alten Ölheizung mit Wärme versorgt, die Ölheizung im Pfarrhof stammt von 1984 und das Rathaus wird ausschließlich mit Strom beheizt. Bei einem Wärmeverbund, so Brautsch, stünden als Energielieferant technisch ein Flüssiggas-Blockheizkraftwerk und ein Flüssiggaskessel, alternativ ein Pelletskessel oder Holzvergaser neben einem Flüssiggaskessel zur Verfügung. Alle diese Möglichkeiten würden zu hohen Investitions- und Folgekosten führen.Außerdem müsse bei einem gut 120 Meter langen Wärmenetz mit relativ hohen Energieverlusten gerechnet werden. Untersucht wurde auch, nur Pfarrhof und Rathaus gemeinsam mit Wärme zu versorgen. Etwa mit einem Flüssiggaskessel alleine oder in Verbindung mit Sonnenkollektoren oder Erdwärmesonde, oder gar nur mit einer Erdsonde. Für die Nutzung von Erdwärme wären je nach Dimensionierung zwischen sechs oder 14 Bohrungen auf 80 Meter Tiefe und eine Freifläche zwischen 500 und 1000 Quadratmetern erforderlich. Da werde bereits der Platz knapp. Unter dem Strich kommen daher die Gutachter zu dem Ergebnis, dass eine zentrale Wärmeversorgung aus wirtschaftlichen Gründen keine gute Lösung sei. Letztendlich damit auch aus ökologischer Sicht, resümierte der OTH-Professor die Expertise seines Instituts. Er rate daher der Gemeinde bei anstehenden Umstellungen mehr zu dezentralen Pelletsheizungen."Ein wirklich gutes CO2-Gewissen müssten wir teuer bezahlen", kommentierte Gemeinderat Markus Rösch (CSU) die gutachterlichen Ergebnisse. Einen formellen Entschluss, die Überlegungen damit ad acta zu legen, fällte das Gremium aber noch nicht.