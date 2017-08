Politik Gebenbach

02.08.2017

8

0 02.08.2017

Die Gemeinde Gebenbach wächst. Auch ihr Gewerbegebiet West braucht mehr Platz. Es ist zwar schon etwa zehn Hektar groß, soll nun aber um weitere fünf Hektar noch einmal um die Hälfte zulegen.

Entsprechende Vorschläge für die Erweiterung samt Erschließung legte Claudia Scharnagl, Geschäftsführerin des Amberger Planungsbüros Seuss Ingenieure, in der jüngsten Gemeinderatsitzung vor. Die Bebauung im Gewerbegebiet West, das im Bereich der B 14 und der B 299 liegt, muss demnach mindestens 20 Meter Abstand zu den Bundesstraßen einhalten und die Gebäudehöhe dürfe höchstens 9 Meter betragen. Die Zufahrt ist von der B 299 her geplant und ermöglicht über eine Ringstraße die Anbindung sämtlicher Gewerbeflächen, deren Größen laut Scharnagl noch nicht feststehen. Östlich der Bundesstraße sei ein 6000 Kubikmeter fassendes Regenrückhaltebecken vorgesehen.Der Gemeinderat favorisierte schließlich den vorgestellten Entwurf IV, dessen Detailplanung nun realisiert werden soll. Außerdem beschloss das Gremium die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit. Auch gegen Planungen des Marktes Freihung für die "Freiflächenphotovoltaikanlage Thansüß an der Bahn II" erteilte der Gemeinderat sein Einvernehmen. Mit zwei Gegenstimmen genehmigte er ferner den Beitritt zum Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz, der künftig den ruhenden und fließenden Verkehr im Gemeindebereich überwachen soll.Auch die Photovoltaikanlage Gebenbach Ost war Diskussionsthema, denn Wasserwirtschafts-, Landratsamt und Landesbund für Vogelschutz hatten sich dazu geäußert. Die Deutsche Bahn befürchtet außerdem eine mögliche Blendung ihrer Lokführer und besteht laut Verwaltung darauf, dass das grundsätzlich ausgeschlossen sein muss inklusive entsprechender Maßnahmen, die dem Betreiber bei der Baugenehmigung aufzuerlegen seien. Ob ein geringfügig höherer Zaun nun eine Änderung des derzeitigen Bebauungsplans darstellt, darüber gab es konträre Ansichten im Gemeinderat, der die Entscheidung - ob geringfügig oder nicht - dem Landratsamt überlassen will."Wir können unendlich lange diskutieren", meinte PV-Anlagen-Betreiber Markus Rösch. Belange der Bahn und eine Verkehrssicherungspflicht entlang der Gleise hätten immer Vorrang, egal ob einer anderen Institution ein höher Blendschutzzaun passe oder nicht.