Politik Gebenbach

24.10.2017

Die Bewältigung von Leerständen und die Nachnutzung ehemaliger Hofstellen in Gebenbach waren zentrale Themen der Gemeinderatssitzung. Über die Chancen des Orts an der B 14 informierte Landschaftsarchitekt und Städteplaner Peter Markert.

Bereits voll erschlossen

Im Verbund billiger

Gehen Sie die Nachverdichtung maßvoll an und vermeiden Sie möglichst einzelne Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans. Städteplaner Peter Markert

Bürgermeister Peter Dotzler meinte, dass sich in Gebenbach in den vergangenen Jahren viel verändert habe. Kleine landwirtschaftliche Betriebe seien aufgegeben worden, größere Landwirte hätten ihre Hofstellen ausgesiedelt. Vorrang soll seiner Ansicht nach haben, das landwirtschaftlich geprägte Ortsbild aufrecht zu erhalten und ursprüngliche Hofstellen anderweitig zu nutzen.Für Städteplaner Peter Markert aus Nürnberg kommt so einiges auf Gebenbach zu. Er gab Anstöße dazu, wie sich der Ort neu orientieren kann. In Gebenbach verlaufe die Bebauung entlang der B 14, die den Ort teile, stellte er fest. Besitzstände müssten berücksichtigt werden, aber auch die Bestandsbebauung sei bei der Planung zu berücksichtigen.Künftig könnten durch die Umnutzung der alten aufgelassenen Hofstellen in Gewerbeeinheiten Wohnen und Arbeiten näher zusammenrücken, schlug Markert vor. Altbewohner hätten sicher nichts gegen Zuzügler einzuwenden. Einen großen Vorteil sieht der Städteplaner darin, dass die innerörtlichen Grundstücke in Gebenbach bereits voll erschlossen sind. Die auf die Anlieger noch zukommenden Kosten hielten sich so in tragbaren Grenzen. Für Eigentümer könnten sich steuerliche Vorteile ergeben, wenn Gebäude in die Denkmalliste aufgenommen werden.Als weitere Möglichkeit sah der Planer die Festlegung eines Sanierungsgebiets, dessen Abgrenzung in der ausschließlichen Hoheit des Gemeinderats liege. Die innerörtliche Entwicklung könne auch mit Mitteln der Städtebauförderung bezuschusst werden. Voraussetzung dafür sei, dass die Gemeinde klare Zielvorstellungen habe.Einzelne Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans sollten vermieden werden, um keine Präzedenzfälle zu schaffen. Markert riet zur rechtzeitigen Bürgerbeteiligung, vorab sollten betroffene Grundstückseigner über geplante Maßnahmen informiert werden.Der Gemeinderat billigte den Bau eines Milchviehstalls mit Robotermelkstand für etwa 170 Milchkühe und Jungrinder nebst Güllebehälter in Kainsricht. Peter Dotzler wies darauf hin, dass die Erschließung über Flurbereinigungswege erfolge, der Landwirt müsse die Nutzung mit der Flurbereinigung absprechen. Einvernehmlich beschlossen die Räte auch die Anschaffung eines programmierbaren Heiz-Thermostat-Systems, da es für die in Schule und Turnhalle eingebaute Anlage keine Ersatzteile mehr gibt.Die Gemeinde schließt sich gemäß Entscheidung des Gremiums mit zwei weiteren Kommunen bei der Anschaffung eines mittleren Löschfahrzeugs zusammen, um die Anschaffungskosten auf knapp 200 000 Euro zu senken.