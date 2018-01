Politik Gebenbach

Etwas geschrumpft, doch voll beschlussfähig ging der Gebenbacher Gemeinderat in die letzte Sitzung des Jahres. Es mussten noch einige Entscheidungen getroffen werden.

Gebenbach. (gfr) So nahmen die Räte die Teilfortschreibung des Landesentwicklungsprogramms Bayern zur Kenntnis und verzichteten auf eine Stellungnahme. Für Faschingsdienstag, 13. Februar, plant die Jugendfeuerwehr einen Faschingszug und will dafür die B 14 im Ortsbereich für die Nachmittagsstunden sperren lassen. Die Umleitung über Atzmannsricht sei für einige Stunden zumutbar, da am Faschingsdienstag auch nur mit geringem Verkehrsaufkommen zu rechnen sei.Bürgermeister Peter Dotzler führte aus, dass das Landratsamt für verkehrsrechtliche Anordnungen zuständig sei. Die Gemeinde Gebenbach übernehme die Beschilderung, außerdem die Kosten für eine Kehrmaschine nach Beendigung des Faschingszugs, sowie für die notwendigen Versicherungen. Die Jugendfeuerwehr müsse schriftlich erklären, die Bundesrepublik Deutschland und den Freistaat Bayern von Ersatzansprüchen freizustellen und für alle durch den Faschingszug entstandenen Schäden aufzukommen. Soweit die Gemeinde Gebenbach in das Genehmigungsverfahren eingebunden ist, erteilte der Gemeinderat seine Zustimmung.Den regionalen Mandatsträgern soll eine Resolution übermittelt werden, damit sie sich für eine Aufstockung der Fördermittel im Bayerischen Städtebauförderungsprogramm stark machen. Außerdem sollte der alte Pfarrhof in Gebenbach als Einzelvorhaben in das Förderprogramm aufgenommen werden. Markus Rösch (CSU) schlug außerdem vor, sich mit den anderen AOVE-Kommunen abzusprechen. Die Dorferneuerung in Kainsricht soll mit Bürgerbeteiligung durchgezogen werden. Schwerpunkte seien dabei die Erneuerung der Wasserversorgung, vor allem der Löschwasserversorgung. Auch an einen Löschweiher von ausreichender Größe werde dabei gedacht, so Dotzler. Im Rahmen des Resilienz-Projekts werde sich die AOVE drei Schwerpunkten widmen, der Innenentwicklung, der Nahversorgung und der ärztlichen Versorgung, meinte Peter Dotzler, der seine Gemeinderäte auch über die AOVE-Klausurtagung informierte.Einer Bauvoranfrage für die Erweiterung eines Michviehlaufstalls in Kainsricht und einem transparent eingedeckten Freisitz in Atzmannsricht wurde einstimmig das gemeindliche Einvernehmen erteilt.