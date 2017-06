Politik Gebenbach

13.06.2017

Ohne große Diskussion gab der Gemeinderat dem Antrag der DJK Gebenbach statt, Umbaumaßnahmen am Sportgelände vornehmen zu dürfen. Der Verein plant eine Sanierung des Hauptfeldes, die Erweiterung der Umkleideräume, die Einzäunung oder eine verbesserte Lautsprecheranlage, um für die neue Saison in der Bayernliga Nord gerüstet zu sein.

Die Gemeinderäte billigten auch die Jahresabrechnung 2016 des Kindergartens St. Martin und genehmigten den für 2017 geplanten Haushalt des Horts von knapp unter 300 000 Euro. Bei der Umsetzungsbegleitung des interkommunalen Energiekonzepts der AOVE gab es eine Diskussion über die Vergabe an das Institut für Energietechnik (OTH-Professor Markus Brautsch), denn Markus Rösch bemängelte, dass weitere geeignete Ingenieurbüros für Energiefragen nicht kontaktiert worden seien. Daher sei von vorne herein abzusehen gewesen, dass der OTH-Professor mit seinem Institut der einzige geeignete Bewerber sein werde. FW-Gemeinderat Franz Gottschalk schloss sich der Kritik von Rösch an und meinte, dass bei zu wenig Ingenieurbüros angefragt worden sei.