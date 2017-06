Politik Gebenbach

09.06.2017

In den nächsten 30 Jahren sollen in den nordwestlich von Atzmannsricht gelegenen Tagebauen weit über sechs Millionen Kubikmeter Quarzsand gewonnen werden. Zu den Plänen der Betreiber gab der Gemeinderat Gebenbach mit einigen Auflagen, etwa bezüglich Transportwegen und Renaturierung, grünes Licht.

Die Firmen Strobel Quarzsand aus Freihung und Asmanit-Dorfner aus Hirschau betreiben schon seit Jahrzehnten nordwestlich von Atzmannsricht mehrere Tagebaue zur Gewinnung von Quarzsand, der in den Werkanlagen in Freihung und Hirschau aufbereitet wird. Zur Sicherung der Rohstoffversorgung über die nächsten Jahrzehnte hinaus planen die beiden Unternehmen einen neuen Tagebau im Sandholz nördlich von Kainsricht. Auf einer Fläche von fast 50 Hektar könnten in gut 30 Jahren mehr als sechs Millionen Kubikmeter Quarzsand gewonnen werden, die mit Lkw abtransportiert werden müssen.Geplant ist ein Trockenabbau bis maximal drei Meter über dem mittleren Grundwasserspiegel sowie ein Nassabbau bis zu vier Meter unterhalb des Grundwasserspiegels. Abzuführendes Wasser leiten die Grubenbetreiber über Schlauch- und Rohrleitungen in benachbarte Grubenbereiche, wo es versickern soll. Nach Beendigung der Abbaukampagne soll der Nassabbaubereich mit standorteigenem Material verfüllt, aufgeforstet oder der landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden. Ein landschaftspflegerischer Begleitplan, artenschutzrechtliche Aspekte sowie hydrogeologische, geotechnische und sprengtechnische Gutachten fließen in die bergrechtliche Genehmigung ein.Der Gemeinderat stimmte dem gemeinschaftlichen Rahmenbetriebsplan der Grubenbetreiber zu, besteht aber darauf, dass die Sandabfuhr nicht durch die Ortschaften Kainsricht und Atzmannsricht erfolgt. Die Hauptabfuhrwege Postweg und Hohe Straße müssen fachgerecht asphaltiert und für die in Frage kommenden Tonnagen ausgelegt werden, wobei der Wegeunterhalt den Grubenbetreibern obliegt. Wichtig ist dem Gemeinderat auch, dass die Kainsrichter Quelle geschützt bleibt. Auch die Trinkwassergüte dürfe durch den Quarzsandabbau nicht beeinflusst werden, verlangte CSU-Gemeinderat Markus Rösch. Zügig müssten aufgelassene Abgrabungsstellen rekultiviert werden, darüber waren sich alle Gemeinderäte einig.In der Sitzung vom November 2016 hatte das Gremium die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplans für eine Photovoltaikanlage östlich von Gebenbach, fast an der Grenze zur Stadt Hirschau, beschlossen.Das Gremium nahm die Statements und Hinweise der Träger öffentlicher Belange zur Kenntnis und billigte bei Stimmenthaltung von Markus Rösch den vorhabenbezogenen die Entwürfe sowie den Änderungsplan zur Flächennutzung sowie den vom Landschaftsarchitekten Neidl überarbeiteten Landschaftsplan. Außerdem winkte er die Pläne des Marktes Hahnbach auf Errichtung eines Photovoltaikpark Süß-Süd in einer Sandgrube durch.