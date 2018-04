Politik Gebenbach

26.04.2018

0 26.04.2018

Jahresrückblick, Zukunftsthemen, Ehrung langjähriger Mitglieder - prall gefüllt ist die Tagesordnung bei der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbands Gebenbach.

Nachdem die Delegierten und Ersatzdelegierten für die besondere Kreisvertreterversammlung zur Europawahl schnell gewählt waren, ging Vorsitzender Markus Rösch im Gasthaus Obermeier in seinem Tätigkeitsbericht auf die zahlreichen Aktivitäten des Ortsverbands ein. Demnach prägte vor allem das gesellschaftliche Engagement das Vereinsleben. Das Open-Air-Konzert im Irl sowie die Teilnahme am Gebenbacher Wintermarkt waren die Höhepunkte des Jahres.Aber natürlich ging es auch nach dem Jahr der Bundestagswahl um Politisches. Landtagsabgeordneter Harald Schwartz sagte in seinem Grußwort: "Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Bayern an der Spitze der Bundesländer steht. Das gilt gerade auch für die Sozialleistungen. Im Vergleich zu anderen Ländern gibt es in Bayern für Familien Sonderförderungen wie das Pflegegeld sowie das Erziehungsgeld."Schwartz und Bundestagsabgeordneter Alois Karl ehrten etliche Mitglieder für deren langjährige CSU-Mitgliedschaft, allen voran Harald Fröhlich (55 Jahre Treue) und Hans Wiesnet (50 Jahre). Des Weiteren wurden ausgezeichnet Hans Stauber für 35 Jahre, Christl Kredler für 30 Jahre, Georg Wiesneth für 15 Jahre sowie Markus Rösch und Cajetan Kredler für 10 Jahre.2. Bürgermeister Cajetan Kredler gab einen Überblick über kommunalpolitische Themen. "Wir konnten viele junge Familien in der Gemeinde halten. Dadurch sind nun die Kita- und Kindergartenplätze begrenzt. Wir müssen hier aktiv werden", stellte er fest. Dass solche Projekte auch zeitnah angegangen würden, merke man an der Vielzahl der von der CSU-Fraktion eingereichten Anträge. Nachhaltig eingesetzt hätten sich die CSU-Gemeinderäte für Anliegen wie die Dorferneuerung und Baugebietserschließung in Kainsricht, die Pfarrhofsanierung in Gebenbach sowie die Sanierung der eigenen Kläranlage. Die Bürger profitierten von günstigen Abwassergebühren, einem überdurchschnittlichen Winterdienst sowie Grundschule und Kindergarten vor Ort.