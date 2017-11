Politik Gebenbach

20.11.2017

Ohne große Diskussionen billigte der Gebenbacher Gemeinderat die Umnutzung des gut 200 Quadratmeter großen Dachraums im Gemeinschaftshaus in Atzmannsricht. Zu prüfen sind Emissions- und Brandschutz sowie die Statik des Gebäudes. Und auch das Parkplatz-Problem muss im Vorfeld abgeklärt werden.

Der 2. Vorsitzende der Atzmannsrichter Dorfgemeinschaft, Reinhard Kraus, informierte, dass die örtlichen Vereine das Gemeinschaftshaus derzeit für gut 120 Veranstaltungen im Jahr nutzen. Der künftige Multifunktionsraum im Dachgeschoss werde sicher angenommen.Innenentwicklung und Städtebauförderung seien mit Vertretern der Regierung der Oberpfalz, Gemeinderäten sowie der Kirchenpflegerin bei einem Ortstermin in Gebenbach behandelt worden, sagte Bürgermeister Peter Dotzler. Dabei sei großer Leerstand festgestellt worden.Die unteren Stockwerke des Pfarrhofs seien in gutem Zustand. Kosten von 1,4 Millionen Euro für eine Sanierung seien relativ hoch kalkuliert, so der erste Eindruck von Sachgebietsleiter Städtebauförderung Hubert Schmidt, der auch empfohlen habe, die Leerstandsbeseitigung über die Dorferneuerung abzuarbeiten. Über die Leerstandsoffensive Nordbayern wären Fördermittel bis zu einer Größenordnung von 90 Prozent möglich. Allerdings zähle der Landkreis Amberg-Sulzbach nicht zum Fördergebiet. Bei der Sanierung des Pfarrhofs könnte die Staatliche Hochbauverwaltung Unterstützung bei Förderanträgen leisten. Gemeinderat Markus Rösch sah gute Chancen, dass Gebenbach von der Städtebauförderung profitieren könnte. Bürgermeister Peter Dotzler schlug vor, die politischen Mandatsträger einzuschalten.Nicht ganz einig waren sich die Gemeinderäte über Vermessungskosten im Gewerbegebiet Gebenbach-West, die das Ingenieurbüro Seuß geltend macht. Laut den CSU-Gemeinderäten habe es keinen Auftrag dafür gegeben. Peter Dotzler konterte, dass diese Arbeiten notwendig gewesen seien, um eine ordnungsgemäße Planung erstellen zu können.Heftig und kontrovers wurde über einen Dreifachantrag der CSU/JA-Fraktion bezüglich gemeindlichem Wohnraum diskutiert. Außerdem solle die Gemeinde Gebenbach vorsorglich Grund ankaufen und die Erschließung für das Baugebiet Kainsricht einleiten. Die Gemeindeverwaltung reichte den CSU/JA-Antrag wegen fehlender Kostenangaben und fehlender Haushaltsmittel zurück. Für das Baugebiet Kainsricht existierte bereits die Beschlussvorlage zur Vermarktung und Erschließung.Dotzler wies auf die Bürgerversammlung am Donnerstag, 30. November, im Sportheim hin. Die Gebenbacher Jugendfeuerwehr plant am Dienstag, 13. Februar, einen Faschingszug durch Gebenbach. Peter Dotzler sprach auch die Kandidatensuche nach einem Gebenbacher Ortsvorsteher an und meinte, dass nach dem Rückzug von Norbert Hager sich wieder ein Gemeinderat zur Wahl stellen sollte.