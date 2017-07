Sport Gebenbach

Sand. Am Ende nicht unverdient besiegte der FC Sand am Mittwochabend den bisher ungeschlagenen Aufsteiger DJK Gebenbach mit 3:1. In der ersten Halbzeit zeigten sich die Gäste aus der Oberpfalz als der erwartet schwere Gegner. Vielleicht taten sie einsatzmäßig etwas zu viel, so dass ihnen im zweiten Durchgang etwas die Kraft fehlte. Nach dem 0:1-Rückstand zur Pause zeigte die Mannschaft des FC Sand in den zweiten 45 Minuten jedoch eine großartige Moral und drehte das Spiel. "Wir hätten nach dem 0:1 das zweite Tor nachlegen müssen. Dann wäre Sand nicht mehr hoch gekommen. Dass die Hausherren nach der Pause nochmals Druck machen, war klar. Dass sie mit so einer Wucht kommen, war Gift für uns", sagte dazu DJK-Co-Trainer Johannes Hager.

Wie bei dem Dauerregen zu erwarten, fand die Begegnung auf dem Kunstrasenplatz statt. Von Beginn an zeigte die DJK Gebenbach mit stürmischen Angriffen, dass sie ihre Spiele in Hof und Großbardorf nicht umsonst gewonnen hat. Der FC Sand brauchte etwas, um sich auf die aggressive Spielweise der Oberpfälzer einzustellen. Mit einem 18-Meter-Freistoß prüfte der Gästespieler Timo Kohler in der 6. Spielminute zum ersten Mal Heimkeeper Simon Mai. Nach der heißen Anfangsphase kam Sand besser ins Spiel. In der 25. Minute ging die DJK überraschend mit 0:1 in Führung: Ein 18-Meter-Freistoß von Julian Ceesay wurde von irgendeinem Sander Abwehrbein unglücklich abgefälscht und landete unerreichbar für Simon Mai im Torwinkel.Nach der Führung war die körperlich starke und spielstarke DJK Gebenbach die bessere Mannschaft. Die Begegnung wurde insgesamt etwas ruppiger. Unverändert kamen beide Mannschaften nach der Pause auf das Feld zurück. Nach einem Zusammenprall musste Sebastian Wagner in der 49. Minute jedoch durch den erst 18-jährigen Fabian Röder ersetzt werden, der das Pech hatte, wenig später wegen einer Zerrung durch Dominik Rippstein ersetzt zu werden. Der FC Sand versuchte den Rückstand aufzuholen, doch die clevere Gebenbacher Abwehr hielt bis zur 61. Minute ihren Strafraum sauber. Da kam der FC Sand zum 1:1-Ausgleich: Daniel Krüger sah Manuel Müller frei, der von der Mittellinie noch vor dem Gästetor flankte. Andre Klarmann stieg hoch und sein Kopfball schlug im langen Eck des DJK-Tores ein. Sand spielte nun sehr mutig nach vorne, musste jedoch auf die gefährlichen Gästekonter aufpassen. Allerdings kamen die Gäste nun nicht mehr so oft vor das Heimtor wie zuvor, denn Sand war am Drücker. Ein Freistoß von Dominik Rippstein blieb noch in der Gästeabwehr hängen. Den Abpraller nahm Daniel Krüger auf und schweißte ihn aus 16 Meter mit einem strammen Schuss halbhoch zum 2:1 ins Gästenetz. Kaum eingewechselt besorgte Thorsten Schlereth nach schönem Zuspiel mit seinen ersten Ballkontakt das 3:1 (83.).

FC Sand: Mai, Bechmann, Karmann, Nöthling, Mc Cullough (83. Schlereth), Wagner (49. Röder, 66. Rippstein), Krüger, Müller, Leim, Steinmann, Schmitt

DJK Gebenbach: Nitzbon, Ceesay, Biermeier, Gorgiev, Kohler, Seifert, Hempel, Haller, Lindner, Kopac, JakobTore: 0:1 (25.) Ceesay, 1:1 (61.) Karmann, 2:1 (80.) Krüger, 3:1 (83.) Schlereth - SR: Sven Laumer (Nürnberg) - Zuschauer: 200