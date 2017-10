Sport Gebenbach

22.10.2017

22.10.2017

Die SpVgg Bayern Hof bestätigt ihren Aufwärtstrend der vergangenen Wochen auch in Gebenbach. Mit zwei Treffern in den Schlussminuten entscheiden die Oberfranken die wie erwartet von der Taktik geprägte Bayernliga-Partie.

Die Elf von Gästecoach Spindler nahm nicht unverdient die Punkte mit nach Hause. Zugleich gelang den Hofern mit dem 3:1-Sieg die Revanche für die 0:3-Hinspielniederlage. Beim Neuling Gebenbach hingegen ist die beeindruckende Erfolgsserie von sieben Siegen aus den letzten acht Spielen gerissen."Heute sind wir wieder geerdet worden. Aber das gehört auch dazu, dass man wieder weiß, wie schwer es ist, in der Liga zu bestehen. Man darf dann auch nicht zu viel verlangen. Wir sind Aufsteiger und haben bis jetzt eine super Runde gespielt", versuchte DJK-Trainer Faruk Maloku die Niederlage gegen seinen Ex-Verein richtig in den gesamt Saisonverlauf einzuordnen. Aufgrund einiger Ausfälle entschied sich Maloku doch mit Marco Seifert und Johannes Böhm zwei angeschlagene Spieler in der Starformation aufzubieten.Die Elf von Gästetrainer Alex Spindler begann selbstbewusst und war oft einen Tick aggressiver in ihren Aktionen. Die Gästeführung nach 20. Minuten kam aber eher zufällig zustande. Einem zu kurz abgewehrten Eckball beförderte Philipp Dartsch unbehelligt aus kurzer Distanz mit dem Kopf ins Tor. Sechs Minuten später (26.) setzte sich Marco Seifert im Laufduell gegen Verteidiger Miranda durch und bei seinem Schuss ans Außennetz verletzte sich der Torjäger erneut und musste zehn Minuten (36) später durch den ebenfalls noch nicht ganz fitten Dominik Haller ersetzt werden. Da Pavel Novotny wegen seiner Roten Karte nicht dabei war, fehlte jetzt mit Seifert auch noch der zweite zentrale Stürmer. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich hatte Niko Becker nach einer halben Stunde, als er einen langen Ball über die Abwehr schön mit der Brust mitnahm, aber sein Torschuss dann knapp am Tor vorbei flog.Gleich nach dem Seitenwechsel gab es gute Möglichkeiten auf beiden Seiten. Zunächst lenkte Gästetorhüter Schulz einen strammen Schuss von Kai Hempel mit den Fingerspitzen gerade noch über die Latte (48.) und nur eine Minute später (49) strich ein Schuss vom Ex Gebenbacher Tomas Petracek nur knapp am langen Pfosten von DJK-Torhüter Nitzbon vorbei. In der 51. Minute legte Timo Kohler einen langen Ball zurück und Niko Becker traf mit einem leicht abgefälschten Schuss aus 18 Metern zum 1:1.Die Hofer zeigten sich durch den Ausgleich wenig beeindruckt und hatten kurz danach (53./54.) durch Felix Strößner zwei gute Möglichkeiten erneut in Führung zu gehen. Eine vielleicht spielentscheidende Szene in der 74. Minute. Niko Becker steckte ideal auf Timo Kohler durch und schon war der DJK-Kapitän allein vor Torhüter Christopher Schulz. Statt aber am Schlussmann vorbeizulaufen, schlenzte Kohler den Ball und scheiterte."In der zweiten Halbzeit hatten beide Mannschaften Chancen, um aufs zweite Tor zu gehen. Das bedeutete in dieser Partie eben den Lucky Punch zu setzen", so DJK Trainer Faruk Maloku. Das gelang Hof: Die DJK konnte eine Flanke auf Höhe der Eckfahne nicht unterbinden und erneut war Philipp Dartsch am langen Pfosten da und erzielte mit dem Kopf sechs Minuten vor Spielende (84.) den entscheidenden Treffer. Das 1:3 in der 87.Minute nach einem Konter hatte nur noch statistischen Wert. Pech für Gebenbach, das zehn Minuten vor Schluss der bereits angeschlagene Johannes Böhm verletzt vom Feld musste. Der Linksverteidiger hat den schon länger verletzten Oliver Gorgiev überragend vertreten.

DJK Gebenbach: Nitzbon - Ceesay, Libotovsky, Biermeier, Jakob - Böhm (81. Kopac), Jonas Lindner, Hempel, Kohler, Becker - Seifert (36. Haller)

Bayern Hof: Schulz - Miranda, Schraps, Fleischer (88. Winter) - Müller, Seiter, Feulner, Dartsch - Strößner (69. Knoll), Petracek, Mclemore (86. Oxenfart)Tore: 0:1 (20.) Philipp Dartsch, 1:1 (51.) Niko Becker, 1:2 (84.) Philip Dartsch, 1:3 (87.) Mikel Seiter - SR: Pantelis Gitopoulos (Taufkirchen) - Zuschauer: 290