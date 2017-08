Sport Gebenbach

SpVgg Ansbach: Himmrich - Belzner (53. Meyer), Dietrich, Beck, Zillmann - Hasselmeier, Reutelhuber - Landshuter, Störzenhofecker (76. Manz), Pfahler (59. Schmidt) - Kroiß

DJK Gebenbach: Nitzbon - Biermeier, Ceesay, Lindner (62. Stubenvoll), Böhm - Kopac (80. Novotny), Gorgiev (65. Becker), Hempel, Kohler - Seifert, Haller.Tore: 1:0 (9.) Sven Landshuter, 2:0 (15.) Patrick Kroiß, 2:1 (31.) Andre Biermeier, 3:1/4:1 (57./59.) Patrick Kroiß - Besonderes Vorkommnis: (29.) Kopac (DJK) scheitert mit Foulelfmeter an Himmrich - SR: Maximilian Riedel (Horgau) - Zuschauer: 500

Ansbach. Wenn ein Fußballer mit so viel Gefühl im Fuß gesegnet ist wie Patrick Kroiß, dann packt man eben nicht einmal, nicht zweimal, sondern dreimal die Trickkiste aus: Mit drei Lupfer-Toren machte der Torjäger für die SpVgg Ansbach mal wieder den Unterschied aus - DJK-Trainer Faruk Maloku hatte vor ihm gewarnt. Ansbach gelang mit dem 4:1 im Bayernliga-Heimspiel gegen die DJK Gebenbach somit die Wiedergutmachung für die Pleite in Weiden.

Die Oberpfälzer waren an Mariä Himmelfahrt nicht angereist, die Punkte freiwillig abzuliefern. Der Aufsteiger begann vor 500 Zuschauern mutig und spielte beherzt nach vorne - eine offensive Gangart, die der auf vier Positionen veränderten Ansbacher Startelf zunächst gar nicht behagte. Die Gebenbacher, im bewährten 4-4-2 agierend, hatten durch Oliver Gorgiev und Martin Kopac auch gleich zwei hervorragende Schusschancen, bei denen SpVgg-Torhüter Daniel Himmrich glänzend reagierte. Anstatt 0:1 hieß es nach neun Minuten 1:0 für den Gastgeber, obwohl der fahrig in die Partie gestartet war: Von links schlug der erst 17-jährige Außenverteidiger Tobias Zillmann eine Maßflanke nach innen. Kapitän Christoph Hasselmeier legte klug quer auf Sven Landshuter, der nur noch ins leere Tor einschieben musste. Und die SpVgg legte nach: Bei einem abgefälschten Schuss des eifrigen Max Störzenhofecker bekam Kroiß den Ball eher zufällig serviert und der "Knipser" packte beim 2:0 erstmals seinen Lupfer aus (15.).Als Sebastian Beck in der 28. Minute Marco Seifert im eigenen Strafraum zu Fall brachte, entschied Schiedsrichter Maximilian Riedel (Horgau) auf Elfmeter. Doch diesen ließen die Gäste ungenutzt, Schütze Martin Kopac scheiterte am erneut famos reagierenden Keeper Himmrich. Aber die Gastgeber "bettelten" förmlich um ein Gegentor und bekamen es auch: Nach Vorlage von Kopac traf der mit nach vorne geeilte Verteidiger Andre Biermeier zum 1:2 (31.).Auch beim Start in die zweite Halbzeit war Gebenbach sofort präsent und hatte gleich eine gute Gelegenheit zum Ausgleich. Himmrich, der nur bei Rückpässen unsicher wirkte, klatschte den Ball zur Ecke ab. Nur gut, dass sich die SpVgg Ansbach neben Himmrich und Kroiß auch auf den 18-jährigen Niklas Reutelhuber verlassen konnte, der im defensiven Mittelfeld nicht nur über 90 Minuten abräumte, sondern auch mit Ruhe und Übersicht seine Mitspieler in Szene setzte. Gebenbach versuchte es unermüdlich, hatte wohl aber überdreht. Chancen taten sich genügend auf, im Abschluss fehlte bei schwindenden Kräften die Präzision.Wie man es macht, zeigte Kroiß beim 3:1 (57.): Als sich Kai Hempel einen Ballverlust im Mittelfeld leistete, fing Hasselmeier das Leder ab und spielte Kroiß gekonnt frei. Erneut hatte DJK-Torhüter Michael Nitzbon bei dessen Heber keine Abwehrchance. Zwei Minuten später Kroiß zum Dritten: Diesmal profitierte er von einem Abwehrfehler der Gäste und war erneut per Lupfer zum 4:1 erfolgreich. Die Ansbacher mussten ab der 80. Minute die Partie zu zehnt zu Ende spielen: Nach zu rustikalem Einsatz von Kopac im Luftduell hatte es auch Tobias Dietrich am Kopf erwischt. Beide mussten im Krankenhaus behandelt werden.