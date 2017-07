Sport Gebenbach

30.07.2017

Am Ende einer kräftezehrenden Woche baut Gebenbachs Trainer seine Mannschaft um und bringt ausgeruhte Spieler. Zunächst scheint der Plan aufzugehen, doch letztlich kann der Aufsteiger den neuen Bayernliga-Tabellenführer nicht stoppen.

Knapp mit 2:1, aber nicht unverdient sicherte sich der SC Eltersdorf im vierten Saisonspiel den vierten Sieg und ist nun alleiniger Spitzenreiter der Fußball-Bayernliga Nord. DJK-Trainer Faruk Maloku veränderte sein Team gegenüber dem Spiel gegen Sand (1:3) gleich auf fünf Positionen. "Wir wollten zum Ende der englischen Woche frische Leute bringen, die bisher noch nicht so zum Zug gekommen sind", begründete er die Rotation. Timo Kohler, Dominik Haller, Martin Kopac und Ralf Jakob blieben zunächst auf der Bank. Niko Becker und Dominik Siebert für die Offensive sowie Johannes Böhm und Tobias Stubenvoll für die Defensive rückten in das Team. Zudem wechselte Jonas Lindner von seiner Außenverteidiger-Position ins defensive Mittelfeld und unterstützte Kai Hempel als zusätzlicher Sechser. Gebenbach hatte gleich in der ersten Minute Glück, als Tobias Herzner eine Flanke seines Zwillingsbruders Bastian nicht verwerten konnte."Nach dieser Möglichkeit übernahm die Heimmannschaft immer mehr das Zepter. Da hat man schon die Uhr danach stellen können, wann es klappert", kam die Gebenbacher Führung für SCE-Trainer Bernd Eigner nicht überraschend. Oliver Gorgiev - dessen Schuss in der 21. Minute gerade noch abgeblockt wurde - brachte die anschließende Ecke scharf nach innen, und Marco Seifert lief dynamisch in den Ball und wuchtete ihn mit dem Kopf unter die Latte. "Eine Bombe, nicht zu verteidigen", kommentierte Eigner das Tor. Die Mittelfranken zeigten sich nicht beeindruckt und zogen das Tempo noch mal an. Innerhalb von acht Minuten drehten sie das Spiel durch zwei schöne Einzelaktionen von Bastian Herzner (32.) und Manuel Stark (40.). "Da hat man die Qualität jedes einzelnen Spielers gesehen", so Maloku zur plötzlichen Gästeführung. Fast mit dem Pausenpfiff scheiterte Marco Seifert mit seinem Schuss aus 14 Metern an Gästetorhüter Tugay Akbakla.Drei Minuten nach dem Seitenwechsel eine weitere Gelegenheit zum Ausgleich. Dominik Siebert legte den Ball in die Mitte, ein Abwehrspieler klärte aber Zentimeter vor der Torlinie. Mit Timo Kohler und Martin Kopac brachte DJK-Trainer Faruk Maloku für die letzte halbe Stunde zwei neue Offensivkräfte. Die Begegnung blieb bis in die Nachspielzeit hinein offen. Die Riesengelegenheit zum Ausgleich hatte der stark spielende Marco Seifert in der 92. Minute. Schön bedient von Oliver Gorgiev war er zehn Meter vor dem Tor frei, doch statt zu schießen, legte er quer - und die Möglichkeit, doch noch einen Punkt zu ergattern, war dahin.

DJK Gebenbach: Nitzbon, Biermeier, Ceesay, Stubenvoll, Becker (59. Kohler), Gorgiev, Seifert, Hempel, Böhm (65. Jakob), Jonas Lindner, Siebert (59. Kopac).

SC Eltersdorf: Akbakla, Lindner, Kind, Bastian Herzner, Göbhardt, Stark, Tobias Herzner, Köhler (46. Janz), Schwesinger (87. Grinjuks).Tore: 1:0 (22.) Marco Seifert, 1:1 (32.) Bastian Herzner, 1:2 (40.) Manuel Stark - SR: Michael Hofbauer (Halfing) - Zuschauer: 428.