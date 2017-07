Sport Gebenbach

Vier Mannschaften, zwei Spielgemeinschaften: Die Sportfreunde aus Ursulapoppenricht und die DJK Gebenbach beschreiten bei den Herren neue Wege. Die eine Truppe tritt in der A-Klasse Nord an, die andere in der A-Süd. Der Grund: "Die Lage in Gebenbach war katastrophal."

Die Jungs haben gemerkt, dass sich hier etwas entwickelt. Erdal Izmire, Spielertrainer

Amberg. "Kaum einer ist noch ins Training gekommen", erklärt Erdal Izmire: "Und bei Upo war's auch nicht besser." Der 31-Jährige - in der vergangenen Saison noch in der Landesliga für die DJK Gebenbach am Ball, übernimmt als Spielertrainer die SG Ursulapoppenricht/DJK Gebenbach III in der Nord-Gruppe. Mit Ambitionen: "Wir wollen in die Kreisklasse aufsteigen."Mario Mayer kümmert sich um Spielgemeinschaft Nummer zwei, die als SG Gebenbach II/Ursulapoppenricht II ins Süd-Rennen geht. Mit bescheideneren Zielen: "Wenn sie im vorderen Drittel mitspielen, sind wir schon zufrieden", sagt Erdal Izmire.Im Februar und im März habe es die ersten Gespräche mit Verantwortlichen beider Vereine gegeben, die ihn überzeugt hätten. "Das ist für beide Seiten eine Win-Win-Situation", erklärt Erdal Izmire, der nach dem Aufstieg der DJK Gebenbach in die Bayernliga eine "Aufbruchsstimmung" erkennt. Auch in Ursulapoppenricht habe man sich quasi anstecken lassen. "Die Jungs haben gemerkt, dass sich hier etwas entwickelt. Wir haben eine ganze Reihe von jungen, talentierten Spielern, die sich für die Bayernliga empfehlen wollen." Das sei ein Riesensprung, aber er sehe viel Potenzial für die Weiterentwicklung. Seine Mannschaft solle als Unterbau für den Bayernligisten dienen - zunächst in der Kreisklasse. "Für viele sind wir schon aufgestiegen, aber die DJK Ammerthal II und Gärbershof sind nicht zu unterschätzen", sagt Erdal Izmire. "Kreisliga? Überhaupt kein Thema für uns", weist er weiter gehende Ambitionen von sich. "Wir wollen in die Kreisklasse, aber nicht mit aller Macht. Wenn es in den nächsten drei Jahren klappt, ist es gut."Aktuell seien für beide Spielgemeinschaften 26 Spieler im Training, 47 waren es schon. Da wären etliche dabei gewesen, die einfach mal mitmachen wollten. Als Stammspieler hat er einige Leistungsträger zur Verfügung: Thorsten Troche, Manuel Hammer und seinen Bruder Cengiz, die alle über Landesliga-Erfahrung verfügen. Aber: "Wir brauchen jeden Mann." Denn bis auf seinen Bruder sind die Routiniers alle über 30 Jahre alt, weiterhin seien etliche Studenten in der Truppe, die nur das Freitagstraining mitmachen könnten. Zudem hat er sich einen Finger gebrochen, sein Bruder laboriert an einer Knöchelverletzung.Theoretisch sei es zwar möglich, dass Spieler der Süd-Mannschaft in der Nord-Truppe aushelfen könnten - und umgekehrt - aber das sei nicht geplant. "Die sollen sich ja finden und eine Einheit bilden, damit auch ein Spielfluss zustande kommt. Da wären solche Wechsel nicht hilfreich", erklärt Erdal Izmire. Beide Mannschaften werden ihre Punktspiele auf dem Sportplatz in Ursulapoppenricht austragen. Eventuell könne mal eine Mannschaft das Vorspiel zur Bayernliga bestreiten, wenn ein Derby ansteht.Thema Bayernliga: Vom Aufstieg der DJK Gebenbach und Trainer Faruk Maloku sollen beide A-Klassisten profitieren: "So einen wie ihn findest du so schnell kein zweites Mal", sagt Erdal Izmire. Er habe schon einige Ex-Profis als Trainer gehabt, aber nicht jemanden wie Maloku: "Er hilft den jungen Spielern, noch besser zu werden." Von den 26 Spielern die Erdal Izmire und Mario Mayer zur Verfügung haben, sind 20 unter 22 Jahre alt. "Das ist gigantisch, was hier heranwachsen könnte. Wenn wir es schaffen, dass der eine oder andere Bayernliga spielt, haben wir unser Ziel schon erreicht."