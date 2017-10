Sport Gebenbach

03.10.2017

2

03.10.2017

Weiden. Nico Becker mit seinem goldenen Treffer in der 45. Minute sowie eine starke Defensivleistung waren die Garanten für den 1:0-Erfolg der DJK Gebenbach bei der SpVgg Weiden. Dementsprechend zufrieden war DJK-Trainer Faruk Maloku nach dem Schlusspfiff: "Ich bin natürlich glücklich über unseren Sieg. Wir haben es uns durch eine disziplinierte Leistung verdient, die drei Punkte mitzunehmen." Der Aufsteiger kletterte damit auf Platz fünf der Bayernliga.

Sein Gegenüber Stefan Fink war dagegen enttäuscht über den Auftritt seines Teams: "Es war natürlich heute zu wenig. Gebenbach hat eine starke Truppe und wir haben verdient verloren. Defensiv war es ganz ordentlich, aber in der Offensive waren wir zu harmlos, weil wir es nicht geschafft haben, Tempo in die Aktionen zu bekommen."Vom Anpfiff weg sahen die 717 Zuschauer ein von Taktik geprägtes Spiel. Beide Kontrahenten waren darauf bedacht, keine Fehler zu machen, und auf die Spielweise des Gegenübers gut vorbereitet. Zwar hatte der Gast ein optisches Übergewicht, schaffte es aber zunächst nicht, die gut organisierte Defensive der SpVgg SV in Verlegenheit zu bringen. So hatte die Wasserwerk-Elf in der Anfangsphase sogar die besseren Möglichkeiten. Ein abgefälschter Schuss von Michael Busch über das Tor (3.) und ein Weitschuss von Stefan Graf, (16.), waren aber die einzigen Aufreger der Anfangsphase.Allmählich wurde Gebenbach zielstrebiger. Dominik Haller zielte nach schöner Vorarbeit von Pavel Novotny (32.) genauso zu ungenau wie Andre Biermeier per Kopf (44.) nach einer Flanke von Ralf Jakob. Nur eine Zeigerumdrehung später war es dann aber soweit: Eine sehenswerte Kombination per zweifachem Doppelpass schloss Becker per Flachschuss ins lange Eck ab (45.). "Das ging natürlich zu einfach, auch wenn das Tor gut herausgespielt war. Das 1:0 spielte Gebenbach dann in die Karten, weil sie gut verteidigen", bewertete Fink den Gegentreffer unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff.Nach dem Wechsel stand Gebenbach wesentlich tiefer und überließ den Schwarz-Blauen das Feld. Diese schafften es aber nicht, zwingend vor das Gehäuse von Michael Nitzbon zu kommen. Neben der fehlenden Genauigkeit im Passspiel lag dies auch am starken Umschaltspiel von Gebenbach. Einzig über Weitschüsse wurde es für die DJK gefährlich. Benjamin Werner (51.), Niklas Lang (60.) und Florian Reich (83.) scheiterten aber an Nitzbon. Auf der anderen ging die DJK in der Schlussphase fahrlässig mit ihren Kontern um. Die eingewechselten Marco Seifert und Timo Kohler scheiterten alleine vor dem Gehäuse an Dominik Forster (86./88.). "Wir müssen da das 2:0 machen. Weiden hat immer wieder späte Treffer erzielt, das hätte bestraft werden können", kritisierte Maloku seine Joker. Diesmal verpasste Weiden aber den Ausgleich, auch wenn die SpVgg SV alles inklusive Torwart Dominik Forster nach vorne warf.

SpVgg SV Weiden: Forster, Wildenauer, Bächer, Rupprecht, Scherm, Graf (65. Rodler), Busch (76. Hegenbart), Graml, Lang (65. Kießling), Reich, Werner

DJK Gebenbach: Nitzbon, Ceesay, Biermeier, Becker (78. Köhler), Hempel, Novotny (75. Seifert), Libotovsky, Haller (90. Lindner J.), Böhm, Kopac, JakobTor: 0:1 (45.) Nico Becker - SR: Jürgen Steckermeier (Landshut) - Zuschauer: 717