Sport Gebenbach

20.04.2018

0 20.04.2018

In einem weiteren Aufsteigerduell der Bayernliga Nord erwartet die DJK Gebenbach am Samstag, 21. April, um 15 Uhr im drittletzten Heimspiel der Saison den FSV Erlangen-Bruck. Die beiden Heimderbys gegen Weiden (5. Mai) und Amberg (12. Mai) bilden dann innerhalb einer Woche den Abschluss vor eigenem Publikum. Auch wenn das ursprüngliche Saisonziel Klassenerhalt längst erreicht wurde, möchten Trainer Faruk Maloku und die Mannschaft in den restlichen sechs Begegnungen nichts abschenken und weiter punkten. Sieben Zähler beträgt der Vorsprung auf den Sechsten Ansbach und dieser Abstand soll auch nach der Partie gegen Erlangen-Bruck nicht kleiner werden.

Dass es allerdings gegen die Mittelfranken schwer wird, hat sich schon in der Vorrunde gezeigt. "Wir brauchen uns nur die Hinspiel-Niederlage vor Augen führen und meine Mannschaft sollte wissen, was da für ein starker Gegner auf uns zukommt: Offensiv brutal viel Erfahrung und Qualität mit Seybold und Jäckel, defensiv mit Özdemir,Napolitano und Lunz richtige Kanten. Wir brauchen schon eine Top-Verfassung", erklärt Faruk Maloku. Die hatte seine Elf bei der 0:1-Hinspiel-Niederlage - nicht. Momentan fehlt aus der DJK-Stammformation nur Martin Kopac (Muskelzerrung).