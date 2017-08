Sport Gebenbach

Im Stadionheft der Würzburger war zu lesen, dass man sich auf ein spannendes und unterhaltsames Bayernligaspiel freuen würde. Mit der Spannung war es zwischen dem Würzburger FV und Aufsteiger DJK Gebenbach spätestens nach einer halben Stunde vorbei. Da erzielte Dennie Michel bereits das 4:1 für den Tabellenzweiten und im Grunde genommen war damit auch die Partie entschieden und der "Drops gelutscht", wie es Felix Magath einst formulierte.

Unterhaltsam blieb die Begegnung zumindest für die WFV-Anhänger weiter, da sich ihre Mannschaft auch danach gnadenlos effektiv zeigte und vor der Halbzeit noch das 5:1 (36.) gegen eine zeitweise sich völlig von der Rolle präsentierende DJK nachlegen konnte. Am Ende der Lehrstunde stand für den Aufsteiger eine 1:6-Klatsche, die man so nach den bisher gezeigten Leistungen nicht für möglich gehalten hätte.Einen weiten Diagonalball konnte Dennie Michel schon in der fünften Minute zur Führung der Gastgeber verwerten. Gebenbach zeigte sich nicht geschockt und hatte sechs Minuten später die Antwort parat. Nach einem klasse Angriff über die linke Seite brachte Dominik Siebert den Ball in die Mitte, und der aufgerückte rechte Verteidiger Ralf Jakob drückte die Kugel aus fünf Metern über die Linie. Mit dem schönsten Tor des Spiels brachte Adrian Istrefi aber bereits kurz danach (18.) die Gastgeber erneut in Führung. Technisch ganz fein lupfte er den Ball an seinem Gegenspieler vorbei und versenkte ihn mit einem Volleyschuss im langen Eck. In der 25. Minute war der Spielmacher der Mainfranken Passgeber für den schnellen Dennie Michel. Der umspielte noch Torhüter Michael Nitzbon und schob zum 3:1 ein. Fünf Minuten (30.) später war es wieder Michel, der einen Konter zum 4:1 abschloss. Damit gelang dem besten Mann auf dem Platz ein Hattrick.Nach guter Vorarbeit von Martin Kopac hatte Oliver Gorgiev in der 35. Minute eine der wenigen guten Tormöglichkeiten, um zu verkürzen. Aber statt 2:4 stand es eine Minute später 5:1. Einen weiten Ball gegen eine indisponierte DJK-Deckung konnte WFV-Kapitän und Neuzugang Sebastian Fries nutzen.Nach dem Seitenwechsel wollten die verunsicherten Gebenbacher - die in den vergangenen vier Spielen weniger Treffer hinnehmen mussten (bisher 5 Gegentore) - ein noch größeres Debakel verhindern und Schadensbegrenzung betreiben. Die DJK bemühte sich weiter, hatte gegen die einen Gang zurückschalteten Gastgeber auch mehr Ballbesitz - aber letztlich fehlte die innere Überzeugung, hier noch großartig was am Ergebnis ändern zu können.

DJK Gebenbach: Nitzbon - Ceesay, Biermeier, Jonas Lindner (79. Böhm), Jakob (67. Libotovsky) - Gorgiev, Hempel, Haller (55. Szewczyk), - Siebert, Becker

Würzburger FV: Koob - Drösler, Ganzinger, Lorenz - Hofmann, Istrefi, Schömig, Götz (77. Müller), - Fries, Dan (73. Engelking), Michel (83. Höchtl)Tore: 1:0 ( 5.) Dennie Michel, 1:1 (11.) Ralf Jakob, 2:1 (18.) Adrian Istrefi, 3:1/ 4:1 ( 25./30) Dennie Michel, 5:1 ( 36.) Christian Dan, 6:1 (69.) Sebastian Fries - SR: Paul Birkmeir (Dezenacker) - Zuschauer: 376