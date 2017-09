Sport Gebenbach

24.09.2017

Nach drei Siegen in Folge musste die DJK Gebenbach am Sonntagnachmittag im Aufsteigerduell der Fußball-Bayernliga Nord beim FSV Erlangen-Bruck eine bittere 0:1-Niederlage hinnehmen. Bitter auch deshalb, weil sich die Mittelfranken in einem eher schwachen Spiel als kein übermächtiger Gegner präsentierten, es aber verstanden, eine ihrer zwei Möglichkeiten in der 64. Minute zum spielentscheidenden Treffer zu nutzen. Auf der anderen Seite konnte die Mannschaft von DJK-Trainer Faruk Maloku nicht eine ihrer vier sehr guten Chancen zu einem Treffer ummünzen, um so wenigstens einen Punkt mit nach Hause zu nehmen.

Maloku musste wie befürchtet auf die verletzten Kai Hempel und Nico Becker verzichten. Zu allem Überfluss zog sich der schon mit muskulären Problemen ins Spiel gegangene Oliver Gorgiev in der 94. Minute wohl einen Muskelfaserriss zu und droht für die nächsten Begegnungen auszufallen. Dieser Ausfall würde fast noch mehr schmerzen als der verlorene Punkt, da sich Gorgiev auch in Erlangen wie schon in den Wochen davor in blendender Form präsentierte und wieder ein richtig starkes Spiel ablieferte.Die erste gefährliche Aktion hatten die Gastgeber in der 7. Minute. Daniel Arapoglu kam in aussichtsreicher Position zum Schuss, traf aber nur das Außennetz. Gebenbach fand vor allem in der ersten Hälfte nie richtig ins Spiel, kam aber bis zur Pause trotzdem noch zu drei richtig guten Möglichkeiten: In der 20. Minute war Marco Seifert nach Pass von Dominik Haller halbrechts frei durch, verzog aber aus acht Metern. Zehn Minuten später eine identische Aktion, diesmal jagte Seifert den Ball an die Latte. Nach 36 Minuten hatten die vielen DJK-Anhänger schon den Torschrei auf den Lippen. Marco Seifert legte einen langen Ball schön für den nachrückenden Martin Kopac per Kopf zurück, der offensive Mittelfeldspieler nahm den Ball aus 18 Metern direkt, doch FSV-Torhüter Mathias Beck lenkte den Volleyschuss mit einer Glanzparade zur Ecke.Zu Beginn der zweiten Hälfte hatte Erlangen mehr Ballbesitz, ohne zunächst torgefährlich zu werden. DJK-Trainer Maloku brachte in der 55. Minute mit Johannes Böhm einen frischen Mann für Timo Kohler. Doch die Brucker hatten zunächst keine großen Probleme, die oft zu drucklos und ungenau vorgetragenen Angriffe der Gebenbacher zu kontrollieren. Im Gegenteil: Nach einer weiten Linksflanke kam Simon Drießlein im Strafraum an den Ball und traf aus zehn Metern in der 64. Minute zum Tor des Tages.Mit Pavel Novotny wechselte Maloku in der 75. Minute einen zusätzlichen Stürmer ein. Der 1,95 Meter große Angreifer hätte eine Minute später fast den Ausgleich erzielt. Seinen Kopfball nach einer Freistoßflanke fälschte ein Brucker Abwehrspieler ebenfalls mit dem Kopf ab, doch obwohl er bereits in die andere Ecke unterwegs war, konnte Torhüter Mathias Beck den Ball mit den Fingerspitzen noch klären. "Erst nach dem Rückstand haben wir nach vorne richtig gefightet, doch dann hat es für den Ausgleich nicht mehr gereicht. Eine Punkteteilung wäre heute sicher möglich gewesen", sagte ein enttäuschter Maloku nach der unnötigen Niederlage.

FSV Erlangen-Bruck: Beck - Djonbalic, Viereckl, Özdemir - Roas (90. Sperber), Basener, Lunz, Arapoglu (88. Bantak), Bauernschmitt - Seybold, Drießlein (82. Jäckel)

DJK Gebenbach: Nitzbon - Ceesay, Libotovsky, Jakob, Gorgiev - Biermeier, Jonas Lindner (75. Novotny) - Kopac, Haller, Kohler (54. Böhm) - SeifertTor: 1:0 (64.) Simon Drießlein - SR: Michael Gutbrod (Kürnach) - Zuschauer: 175