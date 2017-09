Sport Gebenbach

15.09.2017

Mitte-Meister gegen Nordwest-Meister: Vor dem Neulingsduell in der Fußball-Bayernliga Nord warnt Gebenbachs Trainer Faruk Maloku davor, den 1. FC Schweinfurt 05 II zu unterschätzen. Zumal die "kleinen Schnüdel" Verstärkung von den "großen Schnüdel" bekommen könnten.

Jüngstes Team der Liga

Einsatz von Becker fraglich

Wir haben aktuell zu viel Pech. Es wird Zeit, dass das Glück zu uns zurückkehrt. Ulli Baumann, Trainer des 1. FC Schweinfurt 05

Ein Drittel der Saison in der Fußball-Bayernliga Nord ist bereits vorbei - und für Neuling DJK Gebenbach fällt die Zwischenbilanz vor dem zwölften Spieltag am Samstag, 16. September (16 Uhr), zu Hause gegen die zweite Mannschaft des FC Schweinfurt 05 durchweg positiv aus. Die Mannschaft von Trainer Faruk Maloku sorgte vor allem zu Hause für Überraschungen (2:0 gegen Großbardorf, 3:0 gegen Aubstadt), liegt mit 16 Punkten auf einem hervorragenden zehnten Platz und ist beim Saisonziel Klassenerhalt auf einem guten Weg.Auch deshalb, weil die bisherige dürftige Bilanz auf fremden Plätzen am vergangenen Sonntag bei Don Bosco Bamberg mit dem zweiten Auswärtssieg aufgebessert wurde. "Endlich hat es auswärts geklappt", sagt Maloku. "Die Art und Weise, wie wir das Spiel angenommen haben, war klasse. Jeder hat sich voll eingebracht und super für die Mannschaft gearbeitet." Vor dem Duell der Landesligameister Mitte gegen Nordwest warnt der DJK-Trainer seine Spieler, die mit einem Durchschnittsalter von 20,7 Jahren jüngste Mannschaft der Liga zu unterschätzen. "Schweinfurt ist gut ausgebildet, taktisch diszipliniert und stark am Ball. Man darf Schweinfurt nicht nach dem Tabellenstand beurteilen. Das wäre fatal. Sie sind vor Forchheim Meister geworden - und das sagt schon einiges aus. Wir dürfen nicht nachlassen, sonst wird es nicht reichen."Dass die "kleinen Schnüdel", so der Spitzname der Schweinfurter, jederzeit für Überraschungen gut sind, zeigten der 5:1-Sieg gegen Forchheim und der 2:1-Erfolg in Ansbach. Auffällig ist, dass die Unterfranken in ihren fünf Auswärtsspielen erst sieben Gegentore kassierten. Am vergangenen Wochenende verlor die Mannschaft von Trainer Ulli Baumann kurz vor Schluss in Unterzahl etwas unglücklich mit 1:2 gegen die SpVgg SV Weiden. "Wir haben aktuell zu viel Pech. Es wird Zeit, dass das Glück zu uns zurückkehrt", so Baumann, der, um dem Glück etwas nachzuhelfen, die Trainingsfrequenz bis zur Winterpause von drei- auf vier Einheiten pro Woche erhöhte.Vielleicht helfen bei den Gästen ja auch einige Spieler aus der ersten Mannschaft aus. Das Regionalligateam spielte bereits am Freitagabend in Rosenheim, so dass der eine oder andere Akteur in den Bayernligakader rücken könnte. Bei Gebenbach ist Abwehrstratege Andre Biermeier nach seiner Studienreise wieder einsatzbereit. Ein dickes Fragezeichen steht jedoch hinter dem Einsatz von Nico Becker (Adduktorenprobleme). Gegen die Schweinfurter möchte die heimstarke DJK einen weiteren Dreier folgen lassen. "Den Sieg gegen Bamberg können wir nun vergolden. Mit einem weiteren Sieg könnten wir ein gutes Polster zu der Abstiegszone herstellen", sagt Faruk Maloku.DJK Gebenbach: Nitzbon (1), Dietrich (21); Ceesay (3), Becker (7) ?, Gorgiev (9), Kohler (10), Seifert (11), Hempel (14), Libotovsky (18), Haller (20), Jonas Lindner (23), Jakob (25), Nico Lindner (18), Böhm (22), Biermeier (5), Kopac (24), Novotny (15)