Sport Gebenbach

03.11.2017

22

Die DJK Gebenbach tritt zu Hause in der Bayernliga Nord gegen den 1. FC Sand an. Und packt den Hammer aus...

Wir wissen, wie Sand Fußball spielt, mit viel Härte und teils sehr robusten Körpereinsatz. Faruk Maloku, Trainer der DJK Gebenbach

"Aufgrund unserer Kadersituation war es nicht zu erwarten, dass wir in Großbardorf Punkte mitnehmen. Meine Jungs haben bis zum Schluss an sich geglaubt und alles aus sich rausgeholt, was möglich war. Der Sieg gibt uns für die restlichen Spiele bis zur Winterpause viel Selbstvertrauen. Wir wissen jetzt, dass wir trotz sehr kleinem Kader dennoch mithalten können", sagt DJK-Trainer Faruk Maloku im Rückblick auf den überraschenden Erfolg bei einer Top-Mannschaft der Liga und im Ausblick auf die restlichen vier Spiele vor der Winterpause.Personell ergeben sich für ihn weiterhin kaum Spielräume, auch nicht. am Samstag, 4. November, um 14 Uhr im Heimspiel der 1:FC Sand in Gebenbach erwartet wird. Es fehlen weiterhin sechs Spieler aus verschiedenen Gründen. Auch der in den letzten Minuten in Großbardorf eingesetzte Co-Trainer der zweiten Mannschaft, Cengiz Izmire, steht wegen Krankheit nicht zur Verfügung.Deshalb kehrt jetzt DJK-Urgestein Manuel Hammer, der an allen Aufstiegen der DJK von der A-Klasse bis in die Bayernliga maßgeblich beteiligt war, aus der Reservemannschaft zurück. "Wir müssen wieder aus unserer Not eine Tugend machen", vertraut Faruk Maloku auch gegen die Unterfranken aus dem Landkreis Haßberge nicht nur auf den vielseitig einsetzbaren Hammer sondern auf alle noch zur Verfügung stehenden Spieler.Der Aufsteiger kann auf einen überaus ertragreichen Herbst blicken. Acht Siege aus den letzten zehn Spielen führten dazu, dass sich der Neuling vor dem 20.Spieltag mit 34 Punkten bis auf den fünften Tabellenplatz vorgearbeitet hat. Mit diesem Polster kann die DJK jetzt ohne Druck in die schwierige Begegnung gegen den mit 20 Punkten auf einem Relegationsplatz liegenden 1.FC Sand gehen."Wir wissen, wie Sand Fußball spielt, mit viel Härte und teils sehr robusten Körpereinsatz. Zuletzt haben sie drei Niederlagen in Folge einstecken müssen und stehen jetzt allmählich unter Zugzwang, unbedingt punkten zu müssen," erklärt Maloku. Mit Daniel Krüger und Sebastian Wagner kehren zwei Stammspieler wieder nach ihren Rotsperren zurück, so dass Sand wieder die stärkste Mannschaft aufbieten kann.Auf dem engen Kunstrasenplatz lag die DJK lange mit 1:0 in Führung, bevor die "Korbmacher" in der Schlussphase die Begegnung noch zum 3:1 drehen konnten. Die 0:2-Heimniederlage gegen Weiden bringt die Ost-Unterfranken mit ihrem Trainer Uwe Ernst in größten Zugzwang und macht die Aufgabe für Gebenbach noch schwerer. "Nach den letzten drei Niederlagen müssen wir mit aller Macht wieder unsere gewohnte Leistung gegen Gebenbach abrufen. Wir werden eine schlagkräftige Truppe aufs Feld schicken, die in der Lage sein wird, auch in diesem schweren Auswärtsspiel etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen", kündigte Uwe Ernst einem zu allem entschlossenen Gegner an.DJK Gebenbach: Nitzbon (1), Dietrich (21), Ceesay (3), Becker (7), Kohler (10), Hempel(14), Libotovsky (18), Haller (20), Jonas Lindner (23), Jakob (25), Nico Lindner (16), Biermeier (5) ,Kopac (24, Hammer (31), Erdal Izmire (12)