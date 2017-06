Sport Gebenbach

16.06.2017

Der Kader der DJK Gebenbach nimmt vier Wochen vor dem Start in die Bayernliga immer konkretere Formen an. Als fünfter externer Neuzugang kommt Jonas Lindner von der SpVgg Bayreuth zum Aufsteiger.

Jonas Lindner, der in einer Woche seinen 19. Geburtstag feiert, war seit der Winterpause im Regionalligakader der Oberfranken und kam als jüngster Spieler auch bereits zu zwei Einsätzen in der ersten Mannschaft. "Gegen Illertissen und Ingolstadt II durfte ich Regionalligaluft schnuppern", freute sich Lindner, der in Bayreuth Betriebswirtschaft studiert.Obwohl er bei den Altstädtern auch für die kommende Saison fest mit eingeplant war, hat sich der aus Auerbach stammende Lindner für die DJK Gebenbach entschieden. "Da ich nicht weit weg wohne, habe ich die allgemeine Entwicklung vor allem seit den Bezirksligazeiten in Gebenbach mitbekommen. Ich denke, ich kann mich hier am besten weiterentwickeln", setzt der in der Defensive flexibel einsetzbare Lindner auch auf Trainer Faruk Maloku, der ja bekannt dafür ist, junge Talente zu fördern und zu formen. "Ein Talent mit richtig Potenzial. Er ist sehr gut strukturiert, sehr gefestigt in seinen Gedanken, ehrgeizig und vor allem wissbegierig", so die Einschätzung von Faruk Maloku. "Ich traue ihm richtig viel zu und es macht mir Freude, ihn entwickeln zu können", so Maloku weiter.Jonas Lindner durchlief die Jugendmannschaften der SpVgg Bayreuth. 2014/15 spielte er in der U17 in der Landesliga Nord. Ein Jahr später wechselte er in die U19 ebenfalls in die Landesliga Nord. Auch diese jüngste Verpflichtung zeigt erneut, zu welch guter Adresse die DJK mittlerweile bei ehrgeizigen und leistungsorientierten Spielern geworden ist.Ob die Personalplanungen für die erste Bayernligasaison mit diesem Zugang abgeschlossen sind, ließen die Verantwortlichen der DJK noch offen.