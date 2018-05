Sport Gebenbach

17.05.2018

20

0 17.05.201820

DJK Gebenbach bei Würzburger Kickers II - Vereinsausflug

Am letzten Spieltag der Bayernliga Nord tritt die DJK Gebenbach am Freitag um 18.30 Uhr bei den Würzburger Kickers II an. Dabei nutzt die DJK die Reise in die unterfränkische Weinmetropole gleich zu einem Vereinsausflug. Mannschaft, Verantwortliche und Fans lassen bis Pfingstsonntag gemeinsam eine sensationell verlaufende Saison ausklingen.Begonnen hatte das Abenteuer Bayernliga für den Dorfklub am 15 Juli letzten Jahres mit dem 3:0-Auftaktsieg gegen die SpVgg Bayern Hof auf der Grünen Au. Und jetzt vor dem 34 .Spieltag steht die Truppe von Trainer Faruk Maloku mit 61 Punkten auf den fünften Tabellenplatz. 19 Siege, 72 erzielte Tore - nach Meister Aschaffenburg die treffsicherste Offensive der Liga. Das sind schon eindrucksvolle Daten des Aufsteigers. "Ich hätte niemals zu Beginn der Saison einen Heller darauf gegeben, dass sie soweit vorne mitspielen und so stabil bleiben werden", zeigte sich auch Ambergs Trainer Lutz Ernemann nach der Derbyniederlage seiner Mannschaft überrascht von der Leistung des Neulings im ersten Bayernligajahr.Auch wenn es tabellarisch für Gebenbach kaum noch eine Veränderung geben wird, so möchte die Maloku-Elf doch den Hinspielerfolg in würzburg gerne wiederholen. Kai Hempel und Martin Kopac waren die Torschützen beim 2:0-Heimsieg. Aber schon damals zeigte sich das es einer richtig starken Leistung Bedarf, um gegen eine taktisch und technisch gut ausgebildete Mannschaft zum Erfolg zu kommen. Die junge Elf von Trainer Christian Demirtas hat den Klassenerhalt bereits vorzeitig perfekt gemacht und steht nach 33 Begegnungen mit 42 Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz. Sollte den Unterfranken gegen Gebenbach der achte Heimsieg gelingen ist vielleicht sogar noch ein einstelliger Tabellenplatz möglich.Aber auch so ist die Freude und vor allem die Erleichterung bei den "kleinen" Rothosen groß. Ist doch das Szenario, das bis vor wenigen Wochen noch im Raum stand, die U23 aus Kostengründen, abzumelden mittlerweile vom Tisch. Bei der Mitgliederversammlung verkündete FWK-Präsident Daniel Sauer die frohe Botschaft: "Ja, wir werden die U23 aufrechterhalten können. Damit hat die im letzten Jahr von der zweiten Bundesliga in die Dritte Liga abgestiegene Profimannschaft auch in der kommenden Saison wieder einen entsprechenden Unterbau. Mit 19 Jahren ist die fußballerische Ausbildung noch nicht abgeschlossen."Aber auch so sind diese jungen Talente immer fokussiert, weil sie sich für die Profimannschaft empfehlen möchten, glaubt DJK-Trainer Faruk Maloku. Mit welcher Aufstellung er in die letzten 90 Minuten am Sportpark Sieboldshöhe geht, ist noch offen da einige Spieler angeschlagen sind.