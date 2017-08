Sport Gebenbach

Wir brauchen den Konkurrenzgedanken, um uns gegenseitig zur Höchstform zu pushen. Faruk Maloku, Trainer der DJK Gebenbach

Die erste englische Woche in der Bayernliga ist noch kaum vorbei, da steht die DJK Gebenbach schon mitten in der nächsten. Denn am Mittwoch, 9. August, um 18.30 Uhr muss der Aufsteiger im Toto-Pokal beim TV Oberndorf aus der Bezirksliga Süd antreten, und am Samstag, 12. August, wird die DJK Ammerthal zum Landkreisderby in der Bayernliga Nord in Gebenbach erwartet.

Und auch nächste Woche ändert sich nichts am dichten Spielplan für die Maloku-Truppe, dann nämlich geht die Reise der DJK am Feiertag Maria Himmelfahrt (Dienstag, 15. August) nach Mittelfranken zur SpVgg Ansbach, bevor am Samstag 19. August, Jahn Forchheim zum fünften Spiel innerhalb von 14 Tagen nach Gebenbach kommt.Da ist es für DJK-Trainer Faruk Maloku von Vorteil, dass er wieder auf den gesamten Kader zurückgreifen kann. Auch Pavel Novotny konnte nach seiner Knieverletzung wieder am Trainingsbetrieb teilnehmen. "Wir werden viel rotieren und einigen Spielern eine Verschnaufpause gönnen. Ich möchte aber auch dem einen oder anderen Spieler noch mal die Möglichkeit bieten, sich für die erste Elf aufzudrängen. Wir brauchen den Konkurrenzgedanken, um uns gegenseitig zur Höchstform zu pushen", erwartet Faruk Maloku auch eine entsprechende Reaktion seiner Mannschaft nach der bitteren 1:6-Schlappe in der Liga.Die Aufgabe gegen den Bezirksligisten TV Oberndorf aus der unmittelbaren Umgebung von Bad Abbach wird alles andere als einfach. Der letztjährige Tabellenvierte der Bezirksliga Süd möchte als Außenseiter gegen den Bayernligisten für eine Pokalüberraschung sorgen. "Gegen einen sicher top motivierten und tief stehenden Gegner werden wir viel Geduld brauchen. Auf jeden Fall wollen wir eine Runde weiterkommen, dementsprechend erwarte ich auch eine konzentrierte Leistung meiner Mannschaft", so DJK-Trainer Faruk Maloku.Sein Oberndorfer Trainerkollege Armando Zani hat in seiner Fußballerlaufbahn schon viel erlebt. Der 41-jährige Ex-Profi - unter anderem bei Jahn Regensburg - erzielte 2002 elf Tore in der Regionalliga für die Domstädter und hatte auch schon einen Einsatz in der zweiten Bundesliga. Jetzt steht er mit seiner Erfahrung als Spielertrainer beim aufstrebenden TV Oberndorf auf dem Platz. Die Gastgeber, die mit grün und weiß die gleichen Vereinsfarben tragen wie die DJK, mussten in der abgelaufenen Saison nur dem Meister Tegernheim, Vizemeister SpVgg Lam und dem TB Roding den Vortritt lassen. Somit wartet auf die DJK Gebenbach eine Spitzenmannschaft der Bezirksliga Süd, die nicht so ohne weiteres zu schlagen ist.