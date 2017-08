Sport Gebenbach

"Wir waren knapp an einem Unentschieden dran. Leider konnten wir uns nicht mit einem Punkt belohnen." Gebenbachs Trainer Faruk Maloku hat die 1:2-Heimniederlage in der Fußball-Bayernliga Nord gegen den SC Eltersdorf bereits abgehakt. Denn: "Viel Zeit bleibt uns nicht, um sich damit aufzuhalten." Der Fokus ist bereits auf den nächsten Gegner gerichtet.

Die Qualität der Bayernliga ist mit der Landesliga nicht zu vergleichen. Wir wissen, dass wir noch einiges draufpacken müssen. Gebenbachs Trainer Faruk Maloku

Der Würzburger FV hat den besten Saisonstart seit acht Jahren hingelegt und ist ebenso wie Eltersdorf noch ohne Niederlage. "Wir haben die Möglichkeit, einen guten Saisonstart, zu einem sehr guten zu machen. Jedoch wissen wir um die Stärken Gebenbachs und müssen ans Maximale gehen", sagt WFV-Trainer Marc Reitmeier. Nach drei Siegen und dem 0:0 in Weiden liegt seine Mannschaft mit an der Tabellenspitze. Diese hervorragende Ausgangsposition möchte der letztjährige Tabellenzwölfte am Samstag, 5. August, um 15 Uhr im Heimspiel gegen Neuling Gebenbach natürlich nutzen und nachlegen."Die Qualität der Bayernliga ist mit der Landesliga nicht zu vergleichen. Wir wissen, dass wir noch einiges draufpacken müssen", so DJK-Trainer Maloku, der in der Saison 2014/15 bereits mit der SpVgg Bayern Hof an der Mainaustraße in Würzburg zu Gast war. Direkt gegenüber der weltbekannten Weinlage "Würzburger Stein" hatte der WFV nach der Insolvenz des Vorgängervereins FV 04 1981 seine neue Heimat gefunden. Der WFV musste nach den glorreichen Zeiten der 04-er zwischen 1976 und 1980, als noch solch berühmte Fußballgrößen wie Lothar "Emma" Emmerich für die Mainfranken in der 2. Bundesliga Süd auf Torejagd gingen, wieder in der C-Klasse anfangen. Seit 2000 sind die "Zellerauer" mit zwei kurzen Unterbrechungen (2003 und 2009) wieder eine feste Größe in der Bayernliga. Der WFV verstärkte sich vor der Saison mit Stürmer Sebastian Fries, der schon bei Carl Zeiss Jena Drittliga-Erfahrung sammelte."In Würzburg hängen die Trauben wieder richtig hoch", sagt Maloku. Mit Blick von der Sepp-Endres Sportanlage auf die nahen Weinhänge ist diese Aussage auch bildlich passend. Ob seiner Mannschaft auch diesmal, wie in den vorangegangenen Spielen, ein Treffer gelingt, bleibt abzuwarten. Immerhin haben die Gastgeber erst ein Gegentor zugelassen und stellen damit die beste Defensive der Liga. Bei der DJK fehlen weiterhin Pavel Novotny (Knieverletzung) und Nico Lindner ( Trainingsrückstand).