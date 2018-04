Sport Gebenbach

20.04.2018

In einem weiteren Aufsteiger-Duell der Bayernliga Nord erwartet die DJK Gebenbach am Samstag, 21. April, um 15 Uhr im drittletzten Heimspiel der Saison den FSV Erlangen-Bruck. Die beiden Heimderbys gegen Weiden (5. Mai) und Amberg (12. Mai) bilden dann innerhalb einer Woche den Abschluss vor eigenem Publikum.

Auch wenn das ursprüngliche Saisonziel Klassenerhalt längst erreicht wurde, möchten Trainer Faruk Maloku und die Mannschaft trotzdem in den restlichen sechs Begegnungen nichts abschenken und weiter punkten. Sieben Zähler beträgt der Vorsprung auf den Sechsten Ansbach und dieser Abstand soll auch nach der Partie gegen Erlangen-Bruck nicht kleiner werden.Dass es allerdings gegen die Mittelfranken schwer wird, hat sich schon in der Vorrunde gezeigt. "Wir brauchen uns nur die Hinspiel-Niederlage vor Augen führen und meine Mannschaft sollte wissen, was da für ein starker Gegner auf uns zukommt: Offensiv brutal viel Erfahrung und Qualität mit Seybold und Jäckel, defensiv mit Özdemir,Napolitano und Lunz richtige Kanten. Wir brauchen schon eine Top-Verfassung", erklärt Faruk Maloku. Die hatte seine Elf bei der 0:1-Hinspiel-Niederlage - "die sich richtig schlecht anfühlte" - nicht. Zu allem Überfluss hatte sich damals Oliver Gorgiev bei der letzten Aktion in der Nachspielzeit einen Muskelfaserriss zugezogen und fiel längere Zeit aus. Momentan fehlt aus der DJK-Stammformation nur Martin Kopac (Muskelzerrung).Auch-FSV Trainer Normann Wagner stehen bis auf Thomas Roas (Knieprobleme) alle Mann zur Verfügung, deshalb würde der Erlanger Coach mit einem Erfolg in Gebenbach gerne den Klassenerhalt auch rechnerisch endgültig perfekt machen. Mit 38 Punkten liegt seine Elf derzeit auf den neunten Rang und hat nach der Winterpause eine ausgeglichene Bilanz (zwei Siege, zwei Niederlagen, zwei Remis) aufzuweisen. Vor der Heimstärke der DJK hat Wagner allerdings Respekt: "In Gebenbach erwartet uns ein heißer Tanz. Wir müssen uns steigern, um dort bestehen zu können."Aber auch die DJK muss sich gegenüber dem letzten Auftritt in Schweinfurt (1:1) verbessern, will sie ihre starke Heimbilanz ausbauen. Die DJK Gebenbach wird im Gedenken an ihren am Sonntag verstorbenen Vereinsgründer und Ehrenvorsitzenden Kurt Milde mit Trauerflor auflaufen.DJK Gebenbach: Nitzbon (1), Damiano (30), Ceesay (3), Becker (7), Gorgiev (9), Kohler (10), Seifert (11), Hempel (14), Libotovsky (18), Haller (20), Novotny (15) Jonas Lindner (23), Jakob (25), Nico Lindner (16), Böhm (22), Fischer (17)