11.08.2017

"Alle in unserer Region freuen sich auf das Derby. Das ist für uns etwas Besonderes, gegen Ammerthal zu spielen. Wir hoffen auf eine große Kulisse", sagt Gebenbachs Trainer Faruk Maloku. Und auch Gebenbachs Kassier träumt.

Von einer großen Einnahme, womöglich steht ein neuer Zuschauerrekord in der bisherigen Vereinsgeschichte an. Denn ein Punktspiel zwischen zwei Landkreisvereinen in der Fußball-Bayernliga ist im Landkreis Amberg-Sulzbach ein Novum. In den vergangenen Jahren hießen die Vergleiche in der fünfthöchsten Liga immer FC Amberg (Stadt) gegen DJK Ammerthal (Landkreis). Durch den Gebenbacher Aufstieg sind diese interessanten regionalen Vergleiche nun erweitert und bereichert worden.Vor 15 Monaten trafen die beiden Namensvettern zuletzt in der Landesliga Mitte aufeinander. Damals am 5. Mai 2016 (Christi Himmelfahrt) hatten die Ammerthaler ihre Meisterschaftsfeier bereits vorbereitet, doch die Sektkorken konnten nicht knallen, da die DJK Gebenbach mit einem überraschenden 3:2-Sieg die geplanten Feierlichkeiten gründlich verdorben hatte und zusätzlich den Grundstein zum Klassenerhalt gelegt hat.Auch am Samstag, 12. August, um 16 Uhr geht Gebenbach wieder als klarer Außenseiter ins mit Spannung erwartete Derby. "Ammerthal hat eine Bomben-Mannschaft zusammengestellt. Alles Top-Spieler. Eine absolute Spitzenmannschaft, die Ambitionen hat, um den Aufstieg mitzuspielen. Wir können die Qualität der Ammerthaler nur mit viel Leidenschaft und Laufbereitschaft versuchen aufzuhalten", so Gebenbachs Trainer Faruk Maloku.Sein Kollege Jürgen Press, der auch schon Wacker Burghausen in der dritten Liga trainiert hat, ist seit Oktober vergangenen Jahres als Cheftrainer in Ammerthal verantwortlich und seither ist der letztjährige Tabellenachte noch stärker und stabiler geworden. Auch durch so hochkarätige Verstärkungen wie Thomas Schneider, Andreas Wendl und Ralph Egeter. Das Trio gehörte bei der SpVgg Weiden über viele Jahre zu den absoluten Leistungsträgern.Viele Experten zählen die DJK Ammerthal trotz der unglücklichen Niederlagen gegen Erlenbach (2:3) und gegen die SpVgg Weiden (2:3) neben Viktoria Aschaffenburg zu den heißesten Titelkandidaten. Aber: Aufgrund der im Pokal zugezogenen Knieverletzung von Florian Holfelder sowie einer Meniskusverletzung von Innenverteidiger Johannes Kohl, die er sich bereits nach 15 Minuten gegen Weiden einhandelte, ist Ammerthals Kader weiter dezimiert worden. Press ist somit erneut zum Umstellen gezwungen, zeigt sich aber dennoch zuversichtlich: "Nach dem verdienten Weiterkommen im Toto-Pokal am Mittwoch erwarte ich eine disziplinierte Teamleistung und Entschlossenheit, dann werden wir auch gewinnen", so Press.Auch die DJK Gebenbach ging nach den beiden Anfangserfolgen zuletzt dreimal als Verlierer vom Platz. "Die deutliche Niederlage mit 1:6 in Würzburg haben wir aufgearbeitet und abgehakt. Mit etwas Glück könnte eine Überraschung drin sein", gibt sich Faruk Maloku ebenfalls zuversichtlich, vielleicht doch einen Punkt in Gebenbach behalten zu können.Ein ganz spezielles Spiel wird es für Gebenbachs Neuzugang Dominik Haller: Das Ammerthaler Eigengewächs trifft erstmals auf seinen Heimatverein. Auch Nico Becker kickte vor zwei Jahren noch für die Gäste. Überhaupt kennen sich die Spieler beider Mannschaften untereinander sehr gut, so dass für zusätzliche Brisanz gesorgt ist.

DJK Gebenbach: Nitzbon (1), Dietrich (21), Ceesay (3), Biermeier (5), Stubenvoll (6), Becker (7), Szewczyk (8), Gorgiev (9), Kohler (10), Seifert (11), Hempel (14), Libotovsky (18), Haller (20), Böhm (22), Novotny (15) Jonas Lindner (23), Kopac (24), Jakob (25), Siebert (31)

DJK Ammerthal: Schumacher (1), Haas (23); Stauber (20), Zitzmann (24), Wendl (14), Burger (15), Zischler (5), Mandula (11), Fischer (6), Abadjiew (22), Lieder (10), Schneider (8), Egeter (19), Jonczy (9), Ehbauer (3)