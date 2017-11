Sport Gebenbach

09.11.2017

Drei Spiele hat die DJK Gebenbach noch bis zur Winterpause. Alle drei gegen Top-Teams der Fußball-Bayernliga Nord. Druck verspürt der Aufsteiger jedoch keinen.

Nahe am Ziel

Ohne große Erwartungen

Novotny wieder dabei

Runde 21 in der Fußball-Bayernliga Nord: Die eröffnen bereits am Freitag, 10. November, um 19.30 Uhr der SC Eltersdorf und die DJK Gebenbach. Die Quecken aus einem Stadtteil von Erlangen liegen zusammen mit Viktoria Aschaffenburg (beide 44 Punkte) an der Tabellenspitze. Der Mannschaft von Trainer Bernd Eigner könnte wie schon 2013 der Aufstieg in die Regionalliga gelingen. Das wäre so überraschend nicht für den letztjährigen Rangsechsten, der sich vor der Saison gut verstärkte und das Ziel "oben mitspielen" ausgab.Vielmehr überrascht da schon, dass die DJK Gebenbach bereits 37 Punkte auf dem Konto hat und ihrem Saisonziel 45 Punkte schon sehr nahe ist. Entsprechend zufrieden ist Trainer Faruk Maloku: "Wir haben als Aufsteiger unsere Hausaufgaben mehr als erfüllt. Das Spiel gegen Sand (2:0) war für uns so eine Art Sechs-Punkte-Spiel. Jetzt geht es bis zur Winterpause nur noch gegen Top-Teams. Ob Eltersdorf, Würzburger FV oder Ammerthal, die drei haben mit das Beste an Spielermaterial, was die Liga zu bieten hat", so der DJK-Trainer. Und: "Auf diese Spiele freuen wir uns jetzt. In denen verspüren wir keinen Druck."Da sich die Personalsituation durch den Fingerbruch von Torwart Michael Nitzbon noch verschärfte, sagt Maloku: "Wir gehen ohne große Erwartungen in die restlichen Spiele." Und mit Blick auf die Partie gegen Eltersdorf: "Dass wir mehr als einen perfekten Tag benötigen, um dort zu punkten, wissen wir. Wir legen es jetzt einfach mal darauf an und wollen versuchen, uns an der Qualität von Eltersdorf mit hochzuziehen. Sollten wir gleich gut ins Spiel reinfinden, dann macht es meinen Jungs sicher wieder richtig Spaß, alles rauszuholen was in ihnen steckt."Dabei denkt Maloku auch an das letzte Auswärtsspiel in Großbardorf, als seine Mannschaft von der ersten Sekunde an sofort in der Partie war. Zuletzt gegen Sand war das allerdings anders, da brauchte seine Elf eine halbe Stunde, um sich reinzuarbeiten. Diese Zeit wird man gegen die Mittelfranken, die erst zwei Niederlagen kassierten und mit nur 17 Gegentreffern die mit Abstand beste Defensive der Liga haben, nicht bekommen. Auch offensiv sind die Quecken mit den Zwillingen Bastian und Tobias Herzner außergewöhnlich stark besetzt. Dies musste am vergangenen Wochenende auch die SpVgg SV Weiden erfahren, als die erstklassige Zusammenarbeit der Brüder einmal mehr eine Begegnung entschied (0:2).Bei der 1:2-Niederlage im Hinspiel war die damals noch personell besser bestückte DJK nahe an einem Punktgewinn. Der schon seit Wochen verletzte Torjäger Marco Seifert hatte in der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich auf dem Fuß. Auf der Auswechselbank der DJK werden wieder Spieler aus der zweiten Mannschaft Platz nehmen. Einen kleinen Lichtblick gibt es doch: Nach dreiwöchiger Rotsperre kehrt Sturmtank Pavel Novotny in den Kader zurück.DJK Gebenbach: Damiano (30), Dietrich (21); Ceesay (3), Becker (7), Kohler (10), Hempel (14), Libotovsky (18), Haller (20), Jonas Lindner (23), Jakob (25), Nico Lindner (16), Biermeier (5), Kopac (24), Hammer (31), Erdal Izmire (12), Novotny (15)