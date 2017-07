Sport Gebenbach

28.07.2017

Die DJK Gebenbach muss die erste Niederlage verdauen, Gegner SC Eltersdorf strotzt nach drei Siegen dagegen nur so von Selbstbewusstsein. Beim Aufsteiger steht Faruk Maloku wieder an der Seitenlinie.

Eltersdorf ist nicht unser Maßstab, wir brauchen schon einen absoluten Sahnetag, um etwas Zählbares zu holen. Faruk Maloku, Trainer der DJK Gebenbach

Im dritten Bayernligaspiel kassierte Gebenbach am Mittwochabend beim 1. FC Sand mit 1:3 die erste Schlappe. Dieses Negativerlebnis und auch den körperlichen Substanzverlust, den dieses intensive Spiel mitten in der "englischen Woche" gekostet hat, gilt es jetzt so gut es geht zu verarbeiten, denn am Samstag, 29. Juli, um 16 Uhr wird zum zweiten Heimspiel der SC Eltersdorf erwartet. Der letztjährige Tabellensechste aus einem Stadtteil von Erlangen möchte diese Saison noch weiter oben mitspielen. DJK-Trainer Faruk Maloku schätzt die Franken als "eine gestandene Spitzenmannschaft, die um den Aufstieg ein Wörtchen mitreden möchte. Eltersdorf ist nicht unser Maßstab, wir brauchen schon einen absoluten Sahnetag, um etwas Zählbares zu holen", so Faruk Maloku der am Samstag nach seinem mehrwöchigen krankheitsbedingten Ausfall wieder an der Seitenlinie steht.Die Mannschaft von SCE-Trainer Bernd Eigner kommt mit der Maximalausbeute von neun Punkten und 9:3 Toren nach Gebenbach und peilt beim Aufsteiger einen weiteren "Dreier" an. Unter der Woche fertigten die Mittelfranken die SpVgg SV Weiden mit 4:0 ab und bestätigten dabei ihre bestechende Form. SpVgg-Trainer Stefan Fink prognostizierte nach der Begegnung: "Diese Mannschaft werden wir am Ende oben in der Bayernliga finden." Die "Quecken" konnten ihre eingespielte Mannschaft punktuell weiter verstärken. "Mit Bastian Herzner und Max Göbhardt wurde in der Offensive noch mal richtig Qualität verpflichtet, beide haben auch sofort eingeschlagen", stellt Faruk Maloku fest. Der regionalligaerprobte Bastian Herzner kehrte vom SV Seligenporten zurück und wirbelt jetzt zusammen mit seinem Zwillingsbruder Tobias die gegnerischen Defensivreihen durcheinander. Bei Gebenbach dürften trotz einiger Blessuren bis auf Pavel Novotny (Knieverletzung) alle Akteure einsatzfähig sein. Auch Andre Biermeier, der sich beim 1:1-Ausgleich in Sand im Luftkampf ebenso wie der Torschütze eine blutende Kopfwunde zugezogen hatte und nach längerer Behandlung mit einem Kopfverband weiterspielen konnte.DJK Gebenbach: Nitzbon (1), Dietrich (21), Ceesay (3), Biermeier (5), Stubenvoll (6), Becker (7), Szewczyk (8), Gorgiev (9), Kohler (10), Seifert (11), Hempel (14), Libotovsky (18), Haller (20), Böhm (22), Jonas Lindner (23), Kopac (24), Jakob (25), Siebert (31).