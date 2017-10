Sport Gebenbach

29.10.2017

5

0 29.10.2017

Gebenbach musste auf sechs Spieler aus dem Bayernliga-Kader verzichten. Mit Nachwuchstalent Nico Lindner und den beiden Spielertrainern der zweiten Mannschaft, Erdal und Cengiz Izmire, standen Trainer Faruk Maloku nur noch drei Ersatzspieler zur Verfügung. Trotzdem präsentierte sich diese Rumpfelf als echte Einheit und gewann in der Bioenergie-Arena gegen den zuletzt sechsmal ungeschlagenen TSV Großbardorf völlig verdient mit 2:1. Zugleich gab der Neuling damit auch die richtige Antwort auf die zuletzt erlittene Heimniederlage gegen Bayern Hof und kehrte in die Erfolgsspur zurück.

Die DJK begann konzentriert und zeigte sich auch taktisch hervorragend eingestellt. TSV-Schlüsselspieler wie Björn Schönwiesner oder Kapitän Manuel Leicht konnten nicht wie gewohnt Impulse geben. Bereits nach elf Minuten gelang Gebenbach die Führung. Martin Kopac setzte sich im Strafraum energisch durch, Dominik Haller schaltete in der Mitte am schnellsten und bugsierte den Ball aus acht Metern ins Tor. Postwendend fast der Ausgleich, doch DJK-Torhüter Michael Nitzbon reagierte bei einem 15-Meter-Schuss von Stefan Piecha und dem Nachschuss von Schönwiesner ganz stark. Nach knapp einer halben Stunde aber doch der Ausgleich: Piecha profitierte von einem zu kurz abgewehrten Einwurf und versenkte den Ball aus 16 Metern unhaltbar flach ins lange Eck. Gebenbach ließ sich nicht verunsichern, spielte weiter schnell nach vorne und hatte gute Möglichkeiten. Die beste vergab Becker, als TSV-Kapitän Leicht im allerletzten Moment klärte.Gleich nach dem Seitenwechsel verlagerte sie die Begegnung mehr und mehr in die Hälfte der Gastgeber. Gebenbach drückte, die erneute Führung lag mehrmals in der Luft - und nach einer Stunde war es dann auch soweit: DJK-Kapitän Timo Kohler war nach einem schnellen Antritt in den Strafraum nur noch durch ein Foul zu stoppen. Nico Becker verwandelte den Elfmeter souverän. Die Grabfeld-Gallier versuchten noch einmal alles, aber wirklich gefährlich wurde es nur in der 65. Minute, als Rugovaj den Außenpfosten traf. Zehn Minuten vor Schluss dezimierten sich die Unterfranken selbst. Max Zang musste mit Gelb-Rot vom Platz."Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann ich zuletzt in der zweiten Halbzeit so ruhig geblieben bin. Aber die Jungs haben sich gegenseitig so gut gecoacht, dass ich das Gefühl hatte, nicht groß eingreifen zu müssen", lobte Maloku die Spieler. Mit diesem nicht unbedingt erwarteten Auswärtssieg bleibt Gebenbach in der Spitzengruppe und kann die kommenden Aufgaben zuversichtlich angehen.

TSV Großbardorf: Wehr - Hölderle, Mangold, Leicht, Zang - Piecha, Zehe, Schönwiesner - Floth, Rugovaj (73. Dietz ), Mosandl (73. Dinkel)

DJK Gebenbach: Nitzbon - Ceesay, Libotovsky, Jakob, Jonas Lindner - Biermeier, Hempel - Kopac, Haller, Kohler (88. Cengiz Izmire) - BeckerTore: 0:1 (11.) Dominik Haller, 1:1 (29.) Stefan Piecha, 1:2 (61., Foulelfmeter) Nico Becker - SR: Markus Hertlein (Dürrwangen) - Zuschauer: 196 - Gelb-Rot: (84.) Max Zang (Großbardorf), wiederholtes Foulspiel