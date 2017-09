Sport Gebenbach

22.09.2017

In einem weiteren Aufsteigerduell in der Fußball-Bayernliga Nord ist die DJK Gebenbach am Sonntag, 24. September, um 15 Uhr zu Gast beim FSV Erlangen-Bruck. Im Gegensatz zu Gebenbach sind die Mittelfranken aber kein echter Neuling. Nach ihrem Aufstieg 2008 spielte die Mannschaft von Trainer Normann Wagner sieben Jahre lang in der fünfthöchsten Liga, ehe ihnen nach dem Abstieg und zwei Spielzeiten in der Landesliga Nordwest in diesem Jahr als Tabellenzweiter und einer erfolgreichen Relegation gegen den 1. FC Feucht der Wiederaufstieg gelang.

Erst eine Heimniederlage

Immer mindestens ein Tor

Aber nicht nur dieser Erfolg machte das Jahr 2017 für die Erlanger Vorstädter zu einem ganz besonderen. Im Juli feierten die Brucker ihr 100-jähriges Vereinsjubiläum und luden sich dazu keinen Geringeren als den deutschen Rekordmeister FC Bayern München ein. Gegen Müller, Hummels und Co. stand am Ende eine 1:9-Niederlage. Die mit nur einem Punkt aus den ersten fünf Spielen schwach gestarteten Erlanger haben mittlerweile 16 Zähler eingefahren und liegen damit nur drei Punkte hinter der DJK Gebenbach. Zugute kommt dem FSV dabei seine Stärke vor eigenem Publikum.Wie Gebenbach (1:2 gegen Eltersdorf) haben die Mittelfranken auch erst einmal zu Hause verloren: 0:4 gegen den Würzburger FV. " Erlangen hat eine starke Mannschaft und ist zudem richtig heimstark. Mit Seybold haben sie einen ausgezeichneten Knipser in ihren Reihen", weiß DJK-Trainer Faruk Maloku um die Schwere der Aufgabe. Oliver Seybold hat in der laufenden Runde bereits elfmal getroffen. Vor vier Jahren schaffte es der Torjäger mit einem sensationellen Treffer gegen die SpVgg Unterhaching im DFB-Pokal sogar in die Auswahl zum "Tor des Monats" in die ARD-Sportschau. Will die DJK Gebenbach, die zuletzt dreimal in Folge gewann, ihre Erfolgsserie fortsetzen, wird eine Leistung wie beim 3:1-Heimsieg gegen den FC Schweinfurt II sicher nicht reichen. "Wir haben uns in diesem Spiel sehr schwer getan. Unterm Strich zählen aber die Punkte", so Gebenbachs Trainer Faruk Maloku, der auch noch nicht weiß, wer in Erlangen alles auflaufen kann. Nico Becker und Kai Hempel (Adduktoren) sowie Oliver Gorgiev (muskuläre Probleme) drohen auszufallen."Wir wissen noch nicht, welcher Kader uns am Sonntag endgültig zur Verfügung stehen wird. Wir haben mittlerweile einige angeschlagene Spieler, die nicht trainieren konnten und hinter deren Einsatz ein großes Fragezeichen steht", sagt Maloku. "Es zählt jeder Tag. Aber wir müssen uns dem Ganzen stellen und benötigen - unabhängig wie der Kader aussehen wird - definitiv eine Leistungssteigerung zum letzten Spiel." Der nicht allzu große, aber qualitativ gut besetzte Kader hat sich zuletzt bezahlt gemacht. Die eingewechselten Martin Kopac, Andre Biermeier und Johannes Böhm waren Aktivposten und trugen dazu bei, das weitere wichtige Punkte für den Klassenerhalt eingefahren wurden.In ihren bisher zwölf Bayernligaspielen hat die DJK Gebenbach immer mindestens ein Tor erzielt - für einen Neuling eine sehr respektable Quote, die aus Gebenbacher Sicht in Erlangen ihre Fortsetzung finden soll. Vielleicht reicht es dann auch zum angestrebten Auswärtspunkt.DJK Gebenbach: Nitzbon (1), Dietrich (21), Ceesay (3), Becker (7) ?, Gorgiev (9) ?, Kohler (10), Seifert (11), Hempel (14) ?, Libotovsky (18), Haller (20), Jonas Lindner (23), Jakob (25), Nico Lindner (18), Böhm (22), Biermeier (5), Kopac (24), Novotny (15).