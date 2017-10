Sport Gebenbach

Die 1:3-Niederlage zum Auftakt der Rückrunde in der Fußball-Bayernliga Nord gegen eine wiedererstarkte SpVgg Bayern Hof beendete die Erfolgsserie von sieben Siegen aus acht Begegnungen des Aufsteigers DJK Gebenbach. "Wir hätten das Spiel nicht zwingend verlieren müssen. Die Chance zum 2:1 haben wir nicht gemacht. Letztendlich geht der Sieg für Hof aber in Ordnung", hakt Gebenbachs Trainer Faruk Maloku die zweite Heimniederlage ab und blickt trotz der angespannten Personalsituation nicht allzu pessimistisch der schweren Auswärtsaufgabe am Samstag, 28. Oktober, um 14 Uhr beim TSV Großbardorf entgegen.

Mit Tobias Stubenvoll (Kreuzbandriss), Oliver Gorgiev (Muskelfaserriss), Marco Seifert (Sprunggelenk), Johannes Böhm (Knieverletzung) und Pavel Novotny (drei Spiele gesperrt) fehlen ihm fünf Akteure sicher. "Wir werden Spieler aus der zweiten Mannschaft mit nach Großbardorf nehmen, was mich aber überhaupt nicht beunruhigt. Im Gegenteil: Wir sind voll im Soll und können befreit aufspielen", verspürt Maloku nach fast schon sensationellen 31 Punkten in der Vorrunde keinen zu großen Druck. Die "Gallier" dagegen brauchen einen Heimsieg, wenn sie noch mal ganz vorne eingreifen wollen. Mit 29 Punkten liegt die Elf von Trainer Dominik Schönhöfer zwei Zähler hinter der DJK auf Platz sieben und hat keine ihrer letzten sechs Begegnungen verloren.Großbardorf hat ebenfalls seit Wochen nicht den kompletten Kader zur Verfügung. "Die Serie, die sie gestartet haben, ist mit ihrer derzeitigen Kader-Situation umso beeindruckender. Wir wissen wie schwierig es ist, in Großbardorf zu bestehen. Eine Topmannschaft und mittlerweile schon ein ,Dino' in der Bayernliga", schätzt Maloku die Beständigkeit des Gegners. Der Verein aus dem unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld stieg 2003 in die Bayernliga auf und schaffte 2008 den Sprung in die Regionalliga Süd. Ihre Heimspiele in der vierthöchsten Liga bestritten die Grabfeld-Gallier damals im Willy-Sachs-Stadion in Schweinfurt. Großbardorfs Trainer Schönfelder möchte sich auf jeden Fall für die 0:2-Niederlage im Hinspiel revanchieren, auch wenn er beim Aufsteiger "viel Qualität im Kader" sieht. "Wir sind froh, dass aus unserem breiten Lazarett jetzt zumindest Marcel Hölderle wieder zur Verfügung steht." Seine Mannschaft, so der TSV-Trainer, habe in Weiden wieder alles investiert und am Ende hochverdient einen Punkt mitgenommen. Gebenbach gewann zwar die letzten beiden Auswärtsspiele in Weiden und Amberg, die Favoritenrolle liegt aber klar beim Gastgeber. "Wir sind Außenseiter, aber vielleicht können wir uns am Gegner hochziehen und eine Überraschung schaffen. Warum nicht, ich trau meinen Jungs das auf jeden Fall zu", so Faruk Maloku, der hofft, dass trotz des guten Polsters zu den Relegationsrängen noch der eine andere Punkt vor der Winterpause dazukommt.DJK Gebenbach: Nitzbon (1), Dietrich (21), Ceesay (3), Becker (7), Kohler (10), Hempel(14), Libotovsky (18), Haller (20), Jonas Lindner (23), Jakob (25), Nico Lindner (16), Biermeier (5), Kopac (24)