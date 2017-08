Sport Gebenbach

In der zweiten Hauptrunde des Totopokals muss die DJK Gebenbach bereits am Dienstag, 22. August, um 18 Uhr beim 1.FC Lichtenfels aus der Landesliga Nord-West antreten. Somit bleiben dem Bayernliganeuling Gebenbach nach dem 5:2-Sieg vom Samstag gegen Jahn Forchheim nur zwei Tage Zeit, um zu regenerieren.

Wenn wir alle schon einen halben Tag Urlaub nehmen müssen, um da hochzufahren, möchten wir natürlich auch weiterkommen und wenn es sein muss, wieder im Elfmeterschießen. Faruk Maloku, Trainer der DJK Gebenbach

Die vielen englischen Wochen haben ihre personellen Spuren hinterlassen. "Entscheidend wird sein, dass von den 13 oder 14 Spielern, die jetzt noch da sind, sich niemand mehr verletzt", so DJK-Trainer Faruk Maloku. Zugleich bedauert der Übungsleiter auch, dass er den Pokal nun nicht nutzen kann, "verschiedene Dinge auszuprobieren" und Spieler einzusetzen, die sonst noch nicht so viel Einsatzzeiten bekommen hatten.Trotz des dezimierten Kaders möchte Maloku aber in die nächste Pokalrunde einziehen. "Bei einem Weiterkommen gibt es vielleicht auch mal die Möglichkeit zu Hause auf einen interessanten Gegner aus der Regionalliga zu treffen. Das wäre ein Highlight für uns." Mit dem letztjährigen Tabellenachten der Landesliga Nordwest steht dem Bayernligisten aber eine richtig hohe Hürde im Weg. Die Oberfranken aus der 20 000 Einwohnerstadt südlich von Coburg sind sehr gut in die Punkterunde gestartet und belegen mit 13 Punkten den fünften Rang in der Landesliga Nord-West. Der 1.FC Lichtenfels hat eine lange Tradition und war in der Saison 1969/70 hinter Wacker München Vizemeister der Bayernliga Nord. Die beiden einzigen Oberpfälzer Vertreter waren damals die SpVgg Vohenstrauß und die SpVgg Weiden.Mit dem 22-jährigen Max Pfadenhauer vom Bayernliga-Absteiger Frohnlach scheint die Mannschaft von Trainer Christian Goller einen Glücksgriff gemacht zu haben. Der Neuzugang erzielte bereits sieben Tore und bereitete weitere sechs Treffer vor. Damit sich der enorme Aufwand den so ein Spiel unter der Woche mit sich bringt auch lohnt, hofft man in Gebenbach auf einen Verbleib im Pokal. "Wenn wir alle schon einen halben Tag Urlaub nehmen müssen, um da hochzufahren, möchten wir natürlich auch weiterkommen und wenn es sein muss, wieder im Elfmeterschießen", so Faruk Maloku.