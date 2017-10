Sport Gebenbach

01.10.2017

91

0 01.10.201791

Nach der bitteren Niederlage beim FSV Erlangen-Bruck am vergangenen Wochenende ist die DJK Gebenbach wieder zurück in der Erfolgsspur. Im Heimspiel gegen den SV Erlenbach erkämpften sich die Gebenbacher einen wichtigen 2:1-Sieg und stehen damit auf Platz sechs der Tabelle der Bayernliga Nord.

Zweimal Aluminium

Nitzbon reaktionsschnell

Besser ins Spiel kam zunächst der Gast aus Franken, der in der achten Minute aus etwa einem Meter Entfernung aber nur den rechten Pfosten traf. "In der ersten Halbzeit geht die erste klare Chance an Erlenbach, aber dann waren eigentlich schon genügend Torchancen für uns vorhanden, um da mit zwei, drei Treffern in die Halbzeit gehen zu können", fasste Gebenbachs Chefanweiser Faruk Maloku zusammen. Nach einer Kopfball-Verlängerung von Marco Seifert in der 25. Minute legte sich Timo Kohler den Ball am Gästetorhüter vorbei, kam aber nicht mehr zum Abschluss.Seifert selbst hatte zwei Lattenknaller (14./39.), bevor er in der 40. Minute die Gastgeber mit dem 1:0 erlöste. Nach einem fatalen Fehlpass von Gästetorhüter Patsiouras in die Füße von Martin Kopac, legte dieser gedankenschnell zu Seifert quer, der überlegt in die linke obere Ecke abschloss. Doch die Führung hielt nicht lange an,Den Anschlusstreffer erzielte Philipp Traut direkt nach Wiederanpfiff per Kopf. "Da hat man gemerkt, dass wir noch nicht am Platz waren", beschrieb Maloku die Anfangsphase der zweiten Halbzeit, in der die Gäste am Drücker waren. "Wir haben uns schwer getan, wieder zurückzufinden in das Spiel, aber dann hat die Mannschaft verstanden, dass es heute nur übers Arbeiten und den Kampf geht."In der 71. Minute hielt DJK-Torhüter Michael Nitzbon sein Team im Spiel. Nach einem langen Ball von Erlenbach köpfte ein DJK-Abwehrspieler zu kurz zurück zu Nitzbon. Der Erlenbacher Koukalias spritzte dazwischen, fand seinen Meister jedoch im Gebenbacher Torhüter, der den Ball mit überragender Fußabwehr zur Ecke lenkte.In der Folge hatten die Gäste noch mehrere Chancen, verpassten es aber, ein Tor zu machen. "Dann hat man auch nicht verdient, das Spiel am Ende zu gewinnen", bedauerte Erlenbachs Trainer Sebastian Göbig.Besser lief es dann für Gebenbach: Nach einer perfekten Flanke von Ralf Jakob belohnte sich Pavel Novotny für seine starke Leistung und köpfte zum viel umjubelten 2:1-Siegtreffer (80.) für die DJK ein. "Pavel hat heute ein phänomenales Spiel gemacht", lobte Coach Maloku seinen Stürmer.

DJK Gebenbach: Nitzbon - Ceesay - Biermeier - Kohler (79. Hempel) - Seifert (72. C. Izmire) - Novotny - Libotovsky - Haller (23. J. Lindner) - Böhm - Kopac - Jakob

SV Erlenbach: Patsiouras - Krug - Tschumak (80. Sevim) - Dorn - Hörst - Schmitt - Letellier (78. Fleckenstein) - Traut - Koukalias - Steigerwald - AmouzouviTore: 1:0 (40.) Marco Seifert, 1:1 (46.) Philipp Traut, 2:1 (80.) Pavel Novotny SR: Marcel Geuß (Haßfurt-Sylbach) Zuschauer: 240