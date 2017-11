Sport Gebenbach

05.11.2017

Mit dem 2:0-Arbeitssieg gegen die wie erwartet kampfstarken Gäste aus Sand am Main kann sich Aufsteiger Gebenbach trotz Personalprobleme in der Spitzengruppe der Bayernliga Nord festbeißen und zugleich für die 1:3- Hinspielniederlage revanchieren. Eine schlechte Nachricht gibt's dennoch.

Die Freude über den jetzt neunten Sieg in den letzten elf Spielen wurde durch die Verletzung von Torwart Michael Nitzbon getrübt. Der Torhüter, der sich in der laufenden Saison als echter Rückhalt für seine Mannschaft erwies und auch einen großen Anteil an der aktuellen Erfolgsserie der DJK hat, verletzte sich in der 70. Minute bei einer Rettungsaktion an der Hand. Erste Diagnose: Bruch des Ringfingers und Absplitterungen am kleinen Finger. Davide Damiano ersetzte Nitzbon in den letzten 20 Minuten.Dass sich die in der Abstiegszone befindlichen Unterfranken viel vorgenommen hatten, war ihnen gleich in den ersten Minuten anzumerken. Die Rückkehr von Wagner und Kapitän Krüger, die beide zuletzt Rot gesperrt fehlten, verlieh der Elf von Trainer Uwe Ernst zusätzliche Sicherheit. So bestimmten die Korbmacher die erste halbe Stunde, ohne sich allerdings Möglichkeiten herausspielen zu können."Wir mühen uns, schießen aber einfach keine Tore", sah Sands Trainer Uwe Ernst ein Manko seiner Mannschaft. "Sand war brutal stark im Zweikampfverhalten und im Arbeiten gegen den Ball", lobte DJK-Trainer Faruk Maloku den laufstarken Gegner."Aber auch über den Auftritt seiner Truppe sprach Maloku nur in den höchsten Tönen. "Es ist unglaublich, was die Mannschaft leistet, was sie weg arbeitet, wie sie die Meter macht und das, obwohl jeder müde war und sich auch nicht jeder fit fühlte." Nach 30 Minuten bekam Gebenbach immer besseren Zugriff auf die Begegnung und das Gehäuse der Gäste geriet jetzt mehr und mehr in den Fokus. Glück hatte der junge Gästetorhüter Felix Schneider in der 34. Minute, als ein 18-Meter-Schuss von Dominik Haller an die Latte klatschte. Eine Minute später klammerte und drückte Sands erfahrener Innenverteidiger Manuel Müller Gebenbachs Kai Hempel am Fünfereck mit beiden Händen zu Boden und verursacht damit einen Elfmeter. "Berechtigt. Er stellte sich hier nicht clever an", bewertete Faruk Maloku diese Aktion. Nico Becker verwandelte den Strafstoß flach zum 1:0.Gästetrainer Ernst nahm zur zweiten Halbzeit den bereits gelb-verwarnten Manuel Müller raus und stellte auf eine Dreier Abwehr um. Gebenbach bekam durch diese taktische Umstellung mehr Raum zum Kontern. Dem 2:0 in der 51. Minute ging ein schnell ausgeführter Freistoß von Dominik Haller voraus. Nico Becker ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und schloss eiskalt ab."Wir haben viele Möglichkeiten zum dritten Treffer gehabt, dann hätte Sand vielleicht mal ein bisschen Gas rausgenommen", so Maloku. So blieb das Spiel bis zum Schlusspfiff der in der 98. Minute erfolgte sehr intensiv.

DJK Gebenbach: Nitzbon (70. Damiano) - Ceesay, Jakob, Jonas Lindner, Libotovsky - Biermeier, Hempel, Haller, Kohler (91. Nico Lindner), Kopac (90. Hammer) - Becker

1. FC Sand: Schneider - Gundelsheimer, Leim, Karmann, Müller (46.Fischer) - Daniel Schlereth, Wagner, Krüger, Rippstein, Andre Schmitt (58. Dominik Schmitt), Thorsten Schlereth (90. Mc Cullough)Tore: 1:0/2:0 (35., Foulelfmeter/51.) Nico Becker - SR: Johannes Hamper (Kulmbach) - Zuschauer: 202