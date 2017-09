Sport Gebenbach

"Es gibt solche Spiele. Aber wir wissen, dass wir es besser können", sagt Gebenbachs Trainer Faruk Maloku. Trotzdem spricht er seiner Mannschaft ein Kompliment nach der Partie gegen den FC Schweinfurt 05 II aus.

Die DJK hat in dieser Saison sicher schon bessere Spiele gemacht - aber verloren. Deshalb ist man in Gebenbach nach einem mühevoll und hart erkämpften 3:1-Sieg im Aufsteigerduell gegen die spielstarke Reserve des 1.FC Schweinfurt 05 durchaus zufrieden. "Obwohl die Mannschaft keinen so guten Tag erwischte, hat sie es trotzdem verstanden, die drei Punkte zu holen," freute sich Maloku über wichtige Zähler gegen einen Konkurrenten um den Klassenerhalt.Verzichten musste Maloku auf den zuletzt so starken Nico Becker. Der Stürmer verfolgte die Begegnung wegen einer Leistenzerrung von der Tribüne aus. Ebenfalls wegen Adduktorenproblemen musste Kai Hempel in der Halbzeit ausgewechselt werden. Seine Position im defensiven Mittelfeld übernahm Andre Biermeier.Die DJK erwischte wie schon zuletzt in Bamberg einen perfekten Start. Der in den ersten 20 Minuten an fast allen gefährlichen Angriffen beteiligte Timo Kohler wurde auf der linken Seite kurz vor dem Strafraum gefoult. Dominik Haller spielte den Ball schnell zu Kohler und der überraschte Gästetorhüter Christoph Saballus mit einem Flachschuss ins kurze Eck. "Da waren wir zu schläfrig wie auch später beim 3:1 nach einer Ecke. Da muss ich mit meiner Mannschaft hart ins Gericht gehen", sagte der sichtlich verärgerte Schweinfurter Trainer Ulli Baumann. Schweinfurts Torhüter Saballus klärte in der 14. Minute einen Ball außerhalb des Strafraums nur bis zur Mittellinie. Jonas Lindner schob das Leder sofort auf das leere Tor. Der zurücklaufende Saballus erreichte die Kugel gerade noch vor Überschreiten der Torlinie und verhinderte so das 2:0.Die Gäste fanden ab der 20. Minute immer besser ins Spiel auch weil Gebenbach längst nicht so gut in die Zweikämpfe kam wie noch zuletzt in Bamberg oder gegen Aubstadt. Beim Ausgleich standen die Gastgeber viel zu offen so dass Tobias Fleischer einen 40-Meter-Pass in der 29. Minute mit dem Ausgleich abschließen konnte. Die Unterfranken wurden selbstbewusster, spielten weiter einen gepflegten Fußball und kamen allerdings zunächst zu keiner großen Tormöglichkeit.Nach dem Seitenwechsel in der 69. Minute war sie allerdings da, die Führungschance: Christopher Lehmanns Kopfball landete nach einer Rechtsflanke zum Glück für die Gastgeber an der Latte. Nun übernahm DJK-Kapitän Timo Kohler die Initiative und mit seiner individuellen Klasse machte er jetzt den Unterschied. In der 70. Minute konnte die Gästeabwehr gerade noch klären, als Kohler seinem Gegenspieler weglief und von der Grundlinie nach innen legte. Sechs Minuten später reichten auch drei Gästeabwehrspieler nicht aus, um seinen Antritt und das Zuspiel zu Dominik Haller zu unterbinden. Der DJK-Spielmacher schob den Ball aus halblinker Position zum umjubelten 2:1 ins lange Eck.Nach einer Ecke sorgte Innenverteidiger Julian Ceesay drei Minuten später (79.) mit dem 3:1 für die Entscheidung. Die junge Gäste-Elf resignierte jetzt und hätte in der Schlussphase durchaus noch höher verlieren können. Christian Seifert (84.) und Timo Kohler ( 88.) liefen alleine auf den Gästetorwart zu, schafften es aber nicht, diese Eins-gegen-Eins-Situationen für sich zu entscheiden. Ein 5:1 hätte allerdings auch nicht den Spielverlauf entsprochen.

DJK Gebenbach: Nitzbon - Ceesay, Gorgiev, Libotovsky, Jakob (55.Böhm) - Hempel (46. Biermeier), Jonas Lindner - Kohler, Haller, Kopac - Seifert (86. Nico Lindner)

FC Schweinfurt 05 II: Saballus - Ruft, Renninger, Topuz (87. Westerhausen) - Waigand, Feidel (72. Albert), Thomann, Schmidt, Volkmuth (46. Behr), Lehmann - FleischerTore: 1:0 (8.) Timo Kohler, 1:1 (29.) Tobias Fleischer, 2:1(76.) Dominik Haller, 3:1 (79.) Julian Ceesay - SR: Thomas Zippe ( Passau) - Zuschauer: 228