23.07.2017

Die Vorfreude auf das erste Heimspiel in der Bayernliga ist in Gebenbach ohnehin schon groß, der überraschende 3:0-Auftaktsieg bei Bayern Hof steigert die Erwartungshaltung beim DJK-Anhang zusätzlich. Nach der Partie gegen den TSV Großbardorf kennt der Jubel keine Grenzen.

Denn bei der Heimpremiere erkämpfte sich der Aufsteiger gegen den letztjährigen Tabellenvierten Großbardorf vor über 600 Zuschauern einen 2:0-Sieg und sorgt damit weiter für Furore in der Bayernliga Nord.begann wie schon in Hof sehr konzentriert und hatte durch Martin Kopac in der Anfangsphase auch gleich zwei Möglichkeiten. Nach einer Rechtsflanke war Torhüter Christian Dietz jedoch einen Tick schneller am Ball als der DJK Torjäger (5.). In der elften Minute wurde Kopac ideal im Strafraum frei gespielt, er guckte sich den Torwart aus und fixierte das rechte untere Eck an - traf jedoch die Hacke eines Abwehrspielers. Die erste Halbzeit in einem spannenden Bayerligaspiel war relativ ausgeglichen. "Mit zwei, drei besseren Aktionen für Gebenbach", fasste Großbardorfs Trainer Domink Schönhöfer die ersten 45 Minuten kurz zusammen. Seine Mannschaft war in Hälfte eins besonders bei Standards brandgefährlich. In der 38. Minute hatte die Heimelf Glück, dass Dominik Zehe knapp im Abseits stand. Kai Hempel sorgte im defensiven Mittelfeld immer wieder dafür, dass die Ordnung nach hinten beibehalten wurde. "Jeder einzelne hat seine Aufgabe zu 1hundert Prozent erfüllt. Es galt heute keinen Schönheitspreis zu gewinnen, sondern dagegenzuhalten", lobte Co-Trainer Johannes Hager die kämpferische Einstellung seiner Mannschaft.Die ersten zehn Minuten nach dem Seitenwechsel gehörten den Unterfranken. In der 50. Minute hatte Björn Schönwiesner die große Gelegenheit, die Grabfeld-Gallier in Führung zu bringen, als er über halblinks alleine auf DJK-Torhüter Michael Nitzbon zulief, den Ball aber um Zentimeter am langen Pfosten vorbei schob. Die umkämpfte Begegnung wurde jetzt offener. Dennoch zeichnete sich immer mehr ab, dass die Mannschaft, die den Führungstreffer erzielen würde, wohl auch die Partie für sich entscheiden könnte. DJK Stoßstürmer Pavel Novotny, der sich intensive und packende Zweikämpfe vor allem mit TSV-Innenverteidiger Manuel Orf lieferte, musste nach einer Stunde mit einer Knieverletzung das Feld räumen. Seine Rolle übernahm Marco Seifert. In der 64. Minute ließ Dominik Haller nach einem Zuspiel von Timo Kohler einen Gegenspieler an der Strafraumlinie ins Leere laufen und war bereits im Sechzehner, als er gefoult wurde. Der Schiedsrichter wollte das Foul aber außerhalb gesehen haben. Zehn Minuten später zeigte er aber auf den Punkt, als wieder Haller clever den Ball per Kopf über den letzten Abwehrspieler hob und der agile Seifert zu Fall gebracht wurde. Martin Kopac verwandelte den Strafstoß sicher zum ersten Heimtor in der Bayernliga."Nach dem 1:0 war es ganz schwer, zurückzukommen. Wir konnten uns kaum was Produktives herausspielen, weil einfach auch die individuelle Klasse und auch vom taktischen her es Gebenbach einfach viel zu gut gemacht hat", lobte Bardorfs Trainer Dominik Schönhöfer die Leistung des Neulings.Der hatte in den letzten Minuten die endgültige Entscheidung mehrmals vor allem in Person des eingewechselten Johannes Böhm auf dem Fuß (89./93.), aber erst Marco Seifert machte auf Vorarbeit des kurz vorher eingewechselten Lukas Libotovsky in der 96. Minute mit dem 2:0 alles klar.

DJK Gebenbach: Nitzbon, Ceesay. Biermeier, Gorgiev, Kohler, Hempel, Novotny ( 61. Seifert), Haller (93. Libotovsky, Jonas Lindner, Kopac (88. Böhm), Jakob

TSV Großbardorf: Dietz, Orf, Hölderle (83. Dinkel), Zang, Illig, Zehe, Schönwiesner, Seufert, Rieß, Rugovaj (59. Floth), Leicht (80. Breunig)Tore: 1:0 (74., Foulelfmeter) Martin Kopac, 2:0 (90.+6) Marco Seifert - SR: Thomas Berg (Ergolding) - Zuschauer: 640