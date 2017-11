Sport Gebenbach

10.11.2017

Eltersdorf. Nur wenige Minuten fehlten der DJK Gebenbach zum Überraschungssieg. Das Team von Trainer Faruk Maloku hatte am Freitagabend in der Fußball-Bayernliga Nord den SC Eltersdorf am Rande einer Niederlage, führte neun Minuten vor Schluss mit 2:0 - und musste sich schließlich mit einem 2:2-Unentschieden zufrieden geben.

Eltersdorf bestimmte zunächst die Partie, ehe Gebenbach nach rund zehn Minuten das Kommando übernahm, taktisch hervorragend agierte, den Gastgebern so gut wie keine Chance ließ und nach vorne brandgefährlich war. Der Tabellenzweite war sichtlich beeindruckt vom Gebenbacher Tempo - vor allem von Timo Kohler, Nico Becker und Martin Kopac im Mittelfeld - spielte aus der Not heraus immer wieder lange Bälle, während die Gäste ein immenses Laufpensum an den Tag legten.In der 17. Minute dann die Führung der Gebenbacher. Nach einem Foul an Kapitän Timo Kohler pfiff Schiedsrichter Lothar Ostheimer Elfmeter. Nico Becker trat an und verwandelte sicher zum 0:1. Nur sieben Minuten wurde Dominik Haller in der Vorwärtsbewegung gefoult, der Gebenbacher ließ sich aber nicht fallen, sondern spielte einen starken Pass in die Lücke der Eltersdorfer Abwehrreihe auf Nico Becker, der vor SC-Torhüter Tugay Akbakla die Nerven behielt und zum 0:2 traf. Bis zur Pause hätten die Gäste die Begegnung schon entscheiden können. In der 39. Minute überlief Kohler nach einem Fehlpass der Eltersdorfer die Abwehr, traf aus spitzem Winkel aber nur den Außenpfosten. Wenig später scheiterte Martin Kopac mit einem Schuss aus fünf Metern am Tormann, danach verfehlte Becker bei einem Heber über den Schlussmann das Tor lediglich um wenige Zentimeter. Vergebene Möglichkeiten, die sich letztlich rächen sollten.Mit Beginn der zweiten Hälfte drückte Eltersdorf: Manuel Stark zog aus 20 Metern ab, DJK-Torhüter Davide Damiano lenkte den Ball um den Pfosten (52.), drei Minuten später wehrte Damiano einen 30-Meter-Freistoß von Tommy Kind nach vorne ab, der frei stehende Bastian Herzner traf den Ball nicht richtig und in der 61. Minute versuchte es Kind aus 40 Metern, seinen Schuss klärte der DJK-Schlussmann zur Ecke. 20 Minuten vor Schluss ging Eltersdorf volles Risiko, machte hinten auf und wurde in der 81. Minute mit dem Anschlusstreffer von Manuel Stark belohnt. Wenig später dann die Riesenchance für Timo Kohler, die Partie zu entschieden, doch er verpasste nach einem Alleingang den dritten DJK-Treffer.Eltersdorf erhöhte noch einmal das Tempo und kam kurz vor Schluss doch noch zum Ausgleich. Nach einem Kopfballduell blieb Dominik Haller am Boden liegen, die Gebenbacher warteten darauf, dass der Ball ins Aus gespielt wird - allerdings vergeblich. Maximilian Göbhardt nutzte die Situation und traf zum 2:2.

SC Eltersdorf: Akbakla - Köhler (74. Sebastian Lindner), Kind, Fuchs, Tadic - Stark, Röwe (69. Dipanov), Dotterweich, Göbhardt - Schwesinger, Bastian Herzner

DJK Gebenbach: Damiano - Ceesay, Biermeier, Jonas Lindner, Jakob, Libotovsky - Kohler (85. Novotny), Hempel, Haller, Kopac - BeckerTore: 0:1/0:2 (17., Foulelfmeter/24.) Nico Becker, 1:2 (81.) Manuel Stark, 2:2 (89.) Maximilian Göbhardt - SR: Lothar Ostheimer (Sulzberg) - Zuschauer: 130