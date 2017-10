Sport Gebenbach

20.10.2017

Bayern Hof wird man in Gebenbach immer mit dem ersten Sieg im ersten Bayernliga-Spiel verbinden. Seitdem hat sich aber viel getan bei den Oberfranken. Auch dank eines ehemaligen DJK-Torjägers.

Neun gesunde Feldspieler

"Er tickt so ähnlich"

So, wie es aussieht, müssen wir improvisieren. Faruk Maloku über die Personallage

Zum Rückrundenauftakt in der Fußball-Bayernliga Nord kommt am Samstag, 21. Oktober, um 14 Uhr mit der SpVgg Bayern Hof eine der traditionsreichsten bayerischen Fußballvereine nach Gebenbach. Zwar sind die glorreichen Zeiten der 1960er und 1970er Jahre längst vorbei, als die "Spotzer" mit ihrer Ikone "Bobby" Breuer mehrmals an die Tür zur 1. Bundesliga klopften, dennoch sorgt der Name Bayern Hof dafür, dass ein Hauch Fußball-Geschichte über das Gebenbacher Sportgelände weht. Die Oberfranken haben nach ihrem Abstieg aus der Regionalliga in diesem Jahr einen großen personellen Umbruch vollzogen und entsprechend schlecht war ihr Saisonstart. Mittlerweile ist der Findungsprozess, wie die drei Siege in den letzten vier Spielen zeigen, aber abgeschlossen. Dies sieht auch DJK-Trainer Faruk Maloku so. Dieser stand bei den Hofern vor drei Jahren auf der Kommandobrücke und legte den Grundstein für den Regionalligaaufstieg unter Nachfolger Milo Janovsky."Hof ist jetzt eine Mannschaft geworden. Sie spielen mit 3-4-3 ein System, das man nicht jede Woche hat. Darauf müssen wir uns einstellen", so Maloku. Und: "Wir müssen auch Tomas Petracek in den Griff bekommen." Der Tscheche, vor zwei Jahren von Viktoria Pilsen nach Gebenbach gekommen, hat für die Oberfranken schon zehn Treffer erzielt. Exakt so viele wie Marco Seifert für die DJK. Ob der Gebenbacher Torjäger allerdings auflaufen kann, ist ebenso fraglich wie der Einsatz von Dominik Haller (beide Zerrungen). Kai Hempel (krank) und Johannes Böhm (Knieprobleme) konnten ebenfalls nicht trainieren. "Unser Kader wird Woche für Woche kleiner. Es stehen uns aktuell nur neun gesunde Feldspieler zur Verfügung. Bei vier Spielern müssen wir kurzfristig entscheiden, ob wir das Risiko eingehen, sie angeschlagen ins Spiel zu schicken. Zudem kommt noch die Rotsperre von Pavel Novotny, die uns richtig weh tut. So, wie es aussieht, müssen wir improvisieren", sagt Maloku. Auf einen allerdings kann der DJK-Trainer zählen: Andre Biermeier. Der Defensivspieler war drei Jahre eine wichtige Stütze in Hof. Zusammen mit Kai Hempel sorgt er jetzt im defensiven Mittelfeld für die richtige Statik im DJK-Mannschaftsgefüge.In Hof ist man nach den letzten Erfolgen selbstbewusst. "Wir sind gut drauf und qualitativ besser als es der Tabellenplatz aktuell aussagt", sagt Trainer Alexander Spindler. "Wir fahren mutig nach Gebenbach und wollen die drei Punkte mitnehmen." Der 29-Jährige, der den entlassenen Janovsky beerbte, schränkt aber ein: "Gebenbach ist ein Gegner, der unter Faruk Maloku taktisch sehr diszipliniert auftritt. Er tickt taktisch so ähnlich wie ich." Und: "Es wird mit Sicherheit keine Geschenke für uns geben." Auf jeden Fall möchte sich Hof für die 0:3-Auftaktniederlage gegen Neuling Gebenbach revanchieren.DJK Gebenbach: Nitzbon (1), Dietrich (21), Ceesay (3), Becker (7), Kohler (10), Seifert (11) ?, Hempel (14) ?, Libotovsky (18), Haller (20) ?, Jonas Lindner (23), Jakob (25), Nico Lindner (16), Böhm (22) ? , Biermeier (5),Kopac (24)